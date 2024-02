Home iCloud / Services Kurz notiert: Dokuserie „Earthsounds“ ist auf Apple TV+ verfügbar

Die Natur ist voller Faszination und hat auf uns Menschen immense Auswirkungen. Wer kennt nicht das beruhigende Geräusch vom Rauschen des Meeres oder das Heulen des Windes bei einem richtig heftigen Gewitters? Doch es gibt noch so viele weitere faszinierende Sounds, die Apple TV+ zu einer neuen Doku motiviert hat und die sich nun anschauen lässt.

„Earthsounds“ ist nun verfügbar

Für die Doku hat man in dreieinhalb Jahren an über 1000 Drehtagen mehr als 3000 Audiostunden in 20 verschiedenen Ländern auf allen sieben Kontinenten der Erde aufgezeichnet, um ein visuell und auditiv beeindruckendes Erlebnis zu schaffen. Der zeitgleich veröffentlichte Trailer macht uns definitiv Lust auf mehr:

Die Stimme im Hintergrund stammt dabei von Tom Hiddleston, der dem breiten Publikum als Loki in den Filmen und der gleichnamigen Serie aus dem Marvel Cinematic Universum bekannt wurde.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

