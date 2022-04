Home Daybreak Apple China: Größte iPhone-Fabrik vor Schließung | iPhone 15 mit Periskop-Kamera? | Umfrage: Wer wollte bereits zu Android wechseln? – Daybreak Apple

Guten Morgen! In China ist aufgrund der dort herrschenden Lockdowns die größte iPhone-Fabrik von der Schließung bedroht. Währenddessen möchte Apple offenbar das iPhone 15 mit einer Periskop-Kamera ausstatten. Außerdem könnt ihr an einer Umfrage darüber teilnehmen, ob ihr jemals schonmal vorhattet, zu Android zu wechseln. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

China: Größte iPhone-Fabrik vor Schließung

In China bekommt Apples Produktion die Auswirkungen der dortigen Lockdowns zu spüren. Während zuvor bereits ein Fertiger von iPhones betroffen war, ist nun auch die Produktion von Foxconn stark beeinträchtigt. Demnach steht nun dessen größte iPhone-Fabrik vor einer zeitweisen Schließung. Ob dies bereits Auswirkungen auf den Verkauf von iPhones hat, erfahrt ihr hier.

iPhone 15 womöglich mit Periskop-Kamera

Offenbar scheint Apple nun konkretere Pläne darüber zu haben, wie es eine Periskop-Kamera im übernächsten iPhone ermöglichen könnte. Laut neuesten Berichten habe Apple eine passende Konstellation bezüglich der benötigten Zulieferer gefunden. Welche Apple hierfür einzusetzen plant, erfahrt ihr hier.

Umfrage: Wer wollte bereits zu Android wechseln?

Erst kürzlich hat Google eine App im App Store veröffentlicht, die Nutzerinnen und Nutzern von iOS den Umstieg auf Android erleichtert. Aus diesem Grund haben wir uns gefragt, wer von euch schon einmal zu Android wechseln wollte. Gerne könnt ihr daher an unserer Umfrage teilnehmen.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple testet neue Chips

Laut Berichten testet Apple bereits neue Chips der M2-Reihe. Mehr dazu hier.

Elon Musk möchte Twitter kaufen

Der Milliardär Elon Musk plant, das Unternehmen vollständig zu übernehmen und umzugestalten. Mehr dazu hier.

WhatsApp kündigt neue Features an

Mehrere neue Funktionen wurden nun offiziell angekündigt, worüber ihr euch hier informieren könnt. Darüber hinaus arbeitet WhatsApp auch an einer Funktion, bei der Nutzerinnen und Nutzer den Online-Status vor bestimmten Personen verbergen können. Mehr dazu hier.

Meta schluckt 50% der Entwicklereinnahmen

Der Facebook-Konzern verlangt von Entwicklern eine Provision von 50%. Mehr dazu hier.

