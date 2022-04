Home Betriebssystem Umfrage: Wer wollte schon zu Android wechseln?

Umfrage: Wer wollte schon zu Android wechseln?

Google hat vor kurzem eine App im App Store eingestellt, die iOS-Frustrierten den Pfad zu Android ebnen soll. Apple bietet eine vergleichbare App für Android schon lange. Immer wieder wechseln Nutzer zwischen den beiden Plattformen, auch wenn der Aufwand teils groß ist. Wir wollen wissen: Habt oder hattet ihr schon einmal konkrete Pläne, die Smartphoneplattform zu wechseln und falls ja, warum? Nehmt dafür gerne an unserer Umfrage teil.

Apples Nutzer sind gemeinhin sehr plattformtreu. Nur wenige Nutzer verlassen iOS, um zu Android zu wechseln, doch es kommt vor. Google möchte daher den Wechselwilligen helfen und hat die neue App Switch to Android im App Store bereitgestellt, Apfelpage.de berichtete. Apple bietet ein entsprechendes Gegenstück namens Move to iOS schon seit Jahren im Play Store an.

Heute sind nur mehr zwei Smartphone-Plattformen übrig geblieben, die dem Wettbewerbsdruck standgehalten haben. Von Symbian, Blackberry, Windows Phone oder FirefoxOS spricht niemand mehr, aber wie hoch ist die Wechselbereitschaft von iOS-Nutzern in Richtung Android.

Umfrage: Wolltet ihr schon einmal zu Android wechseln?

Hattet ihr schon einmal den Plan, iOS hinter euch zu lassen oder habt ihr das vielleicht gerade vor? Wird euer nächstes Smartphone wieder ein iPhone oder vielleicht ein anderes Modell sein? – unsere Umfrage zur Plattformzufriedenheit.

Wenn ihr iOS in Zukunft verlassen wollt, welche Hersteller und Modelle ziehen euch an?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!