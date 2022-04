Home Apps WhatsApp lässt Onlinestatus bald vor bestimmten Kontakten verbergen

WhatsApp lässt Onlinestatus bald vor bestimmten Kontakten verbergen

WhatsApp-Nutzer können bald ihren Onlinestatus gezielter vor bestimmten Kontakten verbergen. So könnt ihr etwa dafür sorgen, dass eure Arbeitskollegen euren Onlinestatus nicht sehen, alle anderen Kontakte aber schon. Die Funktion ist aktuell in der Beta.

WhatsApp arbeitet an der Einführung einer weiteren Funktion zur Stärkung des Datenschutzes. Sie betrifft den Onlinestatus, also im Fall, dass ein Kontakt offline ist, die Anzeige, wann er zuletzt online war. Derzeit können Nutzer diese Information pauschal für alle Kontakte ein- oder ausschalten, das geht in Zukunft etwas differenzierter. In der Beta 22.9.0.70 wird das neue Feature derzeit getestet, wie aus entsprechenden Funden hervorgeht.

So verbessert WhatsApp die Zuletzt gesehen-Anzeige

In Zukunft können Nutzer ihren Onlinestatus für niemanden, alle Kontakte oder alle Kontakte mit definierten Ausnahmen freigeben. Letztere Option bietet die Möglichkeit, bestimmte Kontakte auszuwählen, die euren Onlinestatus dann nicht mehr sehen – und ihr deren Status umgekehrt auch nicht mehr. Dies gilt nicht für die Info oder das Profilbild, diese Details sollen Nutzer in einem späteren Update ebenfalls noch explizit Kontakten vorenthalten können.

Und wozu das ganze? Das kann im Einzelfall schon praktisch sein. So kann man etwa Bürokollegen oder Vorgesetzten einen unberechtigten Einblick in die eigenen Onlineaktivitäten vorenthalten, auch kann diese Einstellung dabei helfen, sozialem Druck auszuweichen.

Wann das Feature für alle Nutzer eingeführt wird, ist noch nicht klar. In einer weiteren Meldung haben wir über den Start neuer Reaktionen, Communities und einer erweiterten Dateiübertragungsmöglichkeit berichtet.

