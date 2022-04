Home Daybreak Apple Bessere Selfies mit dem iPhone 14? | kein iPhone 14 mini? | iPhone SE 3 verkauft sich schlecht – Daybreak Apple

Guten Morgen, liebe Apfelpage-Leser! Aus den Leaks zur bevorstehenden iPhone-14-Reihe geht hervor, dass diese zwar mit besserer Frontkamera, dafür ohne mini-Ausführung, kommen soll. Und auch das iPhone SE könnte künftig wegfallen, da sich die aktuelle Generation besonders in den USA schlecht verkauft. Eine Zusammenfassung.

iPhone-14-Frontkamera mit Autofokus und verbesserter Blende?

Das iPhone 14 Pro wird vermutlich eine bessere Hauptkamera erhalten, welche auch nur dem Pro-Modell vorbehalten sein soll. Anders könnte das bei der Frontkamera aussehen, hier soll es laut Ming-Chi Kuo Verbesserungen in allen Ausführungen der diesjährigen iPhone-Generation geben. Konkret soll sie Autofokus und eine größere Blende mit f/1.9 im Vergleich zu f/2.2 in den aktuellen Modellen bekommen. Der Autofokus wäre besonders bei FaceTime-Telefonaten und Videos hilfreich, während eine größere Blende zu besseren Low-Light-Aufnahmen führt.

Wohl kein iPhone 14 mini geplant

Eigentlich gingen viele schon vor dem Launch des iPhone 13 und seinen Geschwistern davon aus, dass es kein mini mehr geben wird. Nachdem es dann schlussendlich doch anders gekommen war, wird es nun immer wahrscheinlicher, dass Apple das mini-Modell in diesem Jahr endgültig rauswirft. Es tauchte nämlich ein Bild der Rückseiten von Dummies der diesjährigen Modelle auf, welches bisherige Leaks unterstützt. In diesen war bisher immer von vier iPhones die Rede, zwei ohne Zusatz im Namen und zwei Pros in insgesamt zwei Größen – genau das ist auch am erwähnten Bild zu sehen. Jedoch kein iPhone 14 mini.

iPhone SE 3 in den USA kaum interessant

Das neue iPhone SE 3 ist noch nicht lange im Umlauf und schon zeichnet sich ab, dass das Unternehmen aus Kalifornien damit wohl keine großen Erfolge erzielen wird. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage, für die das Marktforschungsunternehmen Wave7 verschiedene US-Mobilfunkanbieter befragte. Unter diesen gaben 56 Prozent an, dass die Nachfrage der Kunden nach dem iPhone SE 3 geringer als beim Vorgänger ist. Nur acht Prozent zeigten stärkeres Interesse. Ein Grund könnte dafür sein, dass Apple kaum Werbung für das neue Smartphone betreibt.

