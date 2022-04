Home iPhone Keine Werbung und zu klein: Das iPhone SE 3 geht in den USA unter

Das iPhone SE 3 soll bei den Kunden nicht gerade auf begeisterte Zustimmung stoßen. Nun unterstützen neue Einschätzungen diese erste Wahrnehmung von Analysten. Danach leiden die Verkäufe unter gleich zwei Faktoren.

Das iPhone SE 3 wird vom Kunden nicht sonderlich gut angenommen, das war bereits relativ schnell nach dem Start des Verkaufs vor einigen Wochen von verschiedenen Analysten skizziert worden, wie wir etwa in dieser Meldung berichtet hatten. Nun wird diese frühe Einschätzung von neuen Einblicken gestützt, die das Marktforschungsunternehmen Wave7 veröffentlicht hat. Sie basieren auf gesammelten Aussagen verschiedener US-Mobilfunkprovider.

Wave7 sprach dabei mit einer Reihe von Repräsentanten der großen Provider in den USA. 56% der Befragten gaben an, eine schwächere Nachfrage der Kunden nach dem neuen iPhone SE 3 registriert zu haben, als es beim Vorgänger der Fall war. Nur für 8% hat sich ein stärkeres Interesse ergeben.

Apple bewirbt das neue iPhone SE kaum

Ein Vertreter von Verizon gab an, vielen Kunden sei überhaupt nicht bewusst, dass ein neues iPhone SE vorgestellt worden war. Das mag am minimalen Marketing für das neue Modell geben. Apple hatte kaum Werbung für das iPhone SE 2022 geschaltet, es war in Radio und Fernsehen effektiv nicht präsent, auch Außenwerbung habe Apple für das neue Modell in den USA so gut wie nicht geschaltet. Der einzige YouTube-Clip war eben der, der auch auf der Spring-Keynote bereits gezeigt worden war.

Ein weiterer Nachteil ist die geringe Größe des iPhone SE 3: Es sei zwar von verschiedenen Providern im Rahmen von Prepaid-Tarifen beworben worden, die seien im Apple-Lager aber traditionell unbeliebt. Statt zum neuen iPhone SE, griffen die potenziellen Käufer von Budget-Geräten lieber zum Vorgänger oder dem iPhone 11 oder sie wechselten gleich zu Android. In einer Umfrage hatten wir neulich die Bereitschaft der Apfelpage.de-Leser erfasst, zu Android zu wechseln.

