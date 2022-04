Home Gerüchte Ohne Mini: Leaks sollen iPhone 14-Rückseite zeigen

Ohne Mini: Leaks sollen iPhone 14-Rückseite zeigen

Im Herbst erscheint das iPhone 14-Lineup, doch schon ein halbes Jahr vorher deutet sich an, was sich ändert und was vermutlich eher gleich bleiben wird. Eine Entwicklung wird inzwischen immer wahrscheinlicher: Es wird kein iPhone 14 Mini geben.

Apple wird das iPhone 14 dem Vernehmen nach abermals in vier Versionen auf den Markt bringen. Dabei wird es jedoch wohl eine Änderung geben: Es werden nur Modelle in zwei Größen erwartet. Jeweils zwei Modelle mit 6,1 Zoll-Display und zwei 6,7 Zoll-iPhone 14-Modelle dürften auf den Markt kommen, jeweils eine davon wird ein iPhone 14 Pro sein.

Gestützt wird dieser Ausblick auch von aktuellen Leaks, die in chinesischen sozialen Medien verbreitet und von MacRumors aufgegriffen worden sind. Sie sollen die Rückseiten der kommenden iPhone 14-Modelle zeigen. Wie authentisch sie sind, ist schwer abzuschätzen, sie stammen wohl aus der Zulieferindustrie, wo man zwar ungefähre Maße kommender iPhones braucht, um die Produktion vorbereiten zu können, jedoch können diese Darstellungen nicht alle möglichen Eigenschaften eines Geräts zeigen.

Die Notch wird teilweise abgeschafft

Während das iPhone 13 Mini und auch dessen Vorgänger ganz zweifellos seine Anhänger finden konnte, wie sich auch anhand der Kommentare unserer Leser immer wieder zeigt, ist auch klar, dass dieses Modell kein Renner war. Entsprechend wird das iPhone 14 nicht mehr als Mini-Version erwartet. Dagegen wird eine größere Änderung wohl die Front des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max erreichen.

Hier wird die Notch entfallen und einem neuen, ebenso ikonischen Design weichen. Die Displayränder des iPhone 14 Pro Maxs sollen zudem deutlich dünner ausfallen als beim Vorgänger, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!