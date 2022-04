Home Featured Horizon Worlds: Wie funktioniert die VR-Welt von Meta eigentlich?

Meta, früher Facebook, glaubt ganz klar daran, dass Virtual Reality und das Metaverse in Zukunft eine große Rolle spielen. Der „Kern der Metaverse-Vision“ sei dabei Horizon Worlds, so Mark Zuckerberg. Wir möchten heute aufklären, was das genau ist.

Horizon Worlds ist eine VR-Welt von Meta, welche gegen Ende des letzten Jahres vorgestellt wurde. Etwaige Spielregeln oder andere Vorgaben gibt es darin nicht. Man baut sich eine Welt mit anderen Spielern auf, gestaltet diese nach eigenen Vorstellungen und kann dort dann die Zeit verbringen. So sieht man im folgenden Video mitunter, wie sich einige Spieler eine Paintball-Arena in der virtuellen Realität aufbauten und darin gegeneinander antreten.

Man landet zu Beginn am sogenannten Plaza, wo es Portale zu den einzelnen benutzergenerierten Welten gibt. Diese werden direkt in Horizon Worlds erschaffen, entsprechende Tools sind in die VR-Umgebung integriert. Diese reichen von einfachen Bausteinen bis hin zum Scripting, also dem Programmieren, von Gegenständen.

Wie funktioniert die Teilnahme?

Nun erwähnten wir schon einige Male, dass Horizon World eine VR-Landschaft ist. Das legt nahe, dass man auch ein dementsprechendes Headset benötigt, um in das Erlebnis eintauchen zu können. Unterstützt werden aktuell die (nicht mehr neu erhältliche) Rift S und die Quest 2 von Oculus, eine Tochterfirma von Meta. Letztere ist für einen Preis von 349 Euro zu haben. Horizon Worlds muss dann nur mehr als eigene App installiert werden.

Damit allerdings noch nicht genug. Wie der CTO von Meta, Andrew Bosworth, eben erst auf Twitter schrieb, soll bald eine Webversion von Horizon Worlds erscheinen. Somit wäre man dann nicht mehr auf das VR-Headset angewiesen.

Verfügbarkeit

Seit dem 9. Dezember 2021 kann Horizon Worlds in den USA und in Kanada ausprobiert werden. Wann die VR-Welt zu uns nach Europa kommt, steht noch nicht fest. Allzu lange dürfte es aber nicht mehr dauern, da auf der vorher verlinkten Seite zur App schon „Bald verfügbar“ steht.

