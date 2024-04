Home Hardware AVM und Huawei einigen sich im Patentstreit

AVM und Huawei einigen sich im Patentstreit

Wer hierzulande einen soliden Router sucht, bekommt auch von uns eine FRITZ!Box von AVM empfohlen. Das liegt daran, dass der Hersteller ein solides Paket, bestehend aus Hard- und Software, anbietet. Wie dem auch sei, seit einigen Jahren lagen die Berliner bezüglich diverser WLAN-Patente im Rechtsstreit mit Huawei. Hier gibt es nun eine überraschende Wendung

AVM und Huawei legen Rechtsstreit bei

Im Frühjahr 2022 hat Huawei in Deutschland WLAN-Patentklagen gegen mehrere Firmen eingereicht, darunter neben Amazon auch gegen AVM. Konkret warfen die Chinesen den Berlinern vor, gegen die beiden sogenannten standardessenziellen Patente (SEPs) EP3337077 (Aktenzeichen 21 O 2576/22) und EP3143741 (Aktenzeichen 7 O 2578/22) in Verbindung mit Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) zu verstoßen. In der Folge konnte Huawei einen Sieg erringen, der zudem in einem Verkaufsstopp der FRITZ!Boxen hätte münden können. In Folge dessen veröffentlichte AVM zu Anfang des Jahres ein Update, welches entsprechende Veränderungen vornahm. Dieses Update kann AVM nun wieder revidieren, da sich beide Hersteller außergerichtlich einigten. Über die Details schweigen sich beide Hersteller aus.

Netgear leistet als Letzter Widerstand

Eigentlich wäre der Fall Huawei v. AVM (Aktenzeichen 6 U 4773/23 Kart.) am 17. April 2024 am Oberlandesgericht München weiterverhandelt worden. Der Gerichtstermin wurde abgesagt, weil sich beide Parteien vorab geeinigt haben. Von ursprünglich drei Patentstreitigkeiten mit Amazon, AVM und Netgear führt nur noch Netgear seinen Kampf gegen Huawei fort. Amazon hat nämlich mit Huawei ein langjähriges Lizenzabkommen geschlossen.

