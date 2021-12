Home Daybreak Apple Apple wirbt Meta-Strategin für VR-Brille ab? | iPhone 14 bereits ohne SIM-Slot? | WhatsApp bald mit neuem Gruppen-Feature – Daybreak Apple

Guten Morgen! Gestern wurde bekannt, dass Apple offenbar eine ehemalige Mitarbeiterin von Meta abgeworben hat. Außerdem könnte das iPhone 14 bereits das erste iPhone ohne SIM-Karten-Slot sein. Darüber hinaus arbeitet WhatsApp allem Anschein nach an einem neuen Feature, das die Gruppenfunktion betrifft. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Apple wirbt Meta-Strategin für VR-Brille ab?

Offenbar ist es Apple gelungen, Andrea Schubert, eine Strategin des Facebook-Konzerns Meta, für sich zu gewinnen. Diese war zuvor bei Meta zufälligerweise mit Aufgaben rund um VR-Produkte betraut worden, allerdings nicht hinsichtlich deren technischer Entwicklung, sondern im Kommunikations- und PR-Bereich. Trotzdem gehen Experten davon aus, dass Apple sie mit Blick auf eine mögliche VR-Brille eingestellt hat. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

iPhone 14 bereits ohne SIM-Slot?

Dass Apple in Zukunft plant, iPhones ohne SIM-Karten-Slot auszuliefern, darüber wird bereits lange spekuliert. Doch möglicherweise könnte es sogar schon beim nächsten iPhone so weit sein: Laut Aussage einer anonymen Person werde das iPhone 14 keinen SIM-Karten-Slot mehr besitzen. Auch die Mobilfunkanbieter in den USA sollen bereits informiert worden sein. Mehr Details dazu findet ihr hier.

WhatsApp bald mit neuem Gruppen-Feature

Die aktuelle Betaversion von WhatsApp zeigt eine neue Funktion, die womöglich in absehbarer Zeit allen Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stehen könnte: Eine sogenannte Community-Funktion, bei der eine Gruppe aus bis zu zehn Untergruppen bestehen kann. Mehr dazu hier.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

Wird dank Apple Music Lossless kein Spotify HiFi mehr erscheinen?

Ursprünglich sollte Spotify HiFi dieses Jahr an den Start gehen, nun wird jedoch nicht mehr damit gerechnet. War Apple Music hieran Schuld? Mehr dazu hier.

Apple TV+-Original „For All Mankind“ beste Serie des Jahres

Die von Apple TV+ produzierte Serie „For All Mankind“ wurde zur besten Serie des Jahres gewählt, mehr dazu hier.

Apple veröffentlicht neue Werbevideos für das iPhone 13 Pro

Gestern hat Apple neue Werbevideos veröffentlicht, bei denen es das iPhone 13 Pro für seinen Kinomodus und besseren Zoom bewirbt. Diese findet ihr hier.

