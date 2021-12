Home Gerüchte Kommt schon das iPhone 14 ohne SIM-Slot?

Apple könnte bereits das iPhone 14 ohne physische SIM-Slots ausliefern, das deutet ein Dokument an, das zuletzt angeblich von Apple an verschiedene US-Mobilfunkprovider verschickt wurde. Zuletzt waren Gerüchte aufgetaucht, Apple könnte die SIM im iPhone perspektivisch auslaufen lassen.

Apple könnte in Zukunft iPhone-Modelle ohne Slot für eine physische SIM-Karte bringen. Entsprechende Gerüchte hatte es bereits vor einigen Tagen gegeben, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten, diese bezogen sich allerdings auf das iPhone 15, das Modell also, das wohl Ende 2023 auf den Markt kommt. Doch eventuell ist es schon früher so weit: Ein anonymer Tippgeber behauptete gegenüber der Seite MacRumors, Apple werde bereits das iPhone 14 teilweise ohne SIM-Slot ausliefern.

US-Mobilfunkprovider sollen bereits informiert worden sein

Zur Stützung seiner Behauptung legte er ein Dokument bei, das MacRumors zufolge authentisch wirkt, in dem allerdings weder Apple, noch das iPhone namentlich erwähnt werden. Darin werden mehrere amerikanische Mobilfunker darüber informiert, dass ab Herbst Smartphonemodelle ohne Nano-SIM in der Box ausgeliefert werden sollen. Der SIM-Slot im iPhone nimmt aktuell die Nano-SIM auf, die hauptsächlich in modernen Smartphones zum Einsatz kommt. Es ist die kleinste Variante und zugleich wohl auch die letzte, denn kleiner geht es kaum und die nächste Generation der SIM ist bereits angetreten.

Die eSIM ist ein digitales Profil, das bei richtiger Vermarktung und Handhabung deutliche Vorteile im Vergleich zur physischen SIM bietet. Inzwischen wird die eSIM von allen großen deutschen Providern und Wiederverkäufern unterstützt.

