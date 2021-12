Home Featured VR-Brille: Apple wirbt leitenden Meta-Strategen ab

Apple hat offenbar einen leitenden Strategen für Vr-Technologien von Meta abgeworben. Andrea Schubert war zuvor bei Meta tätig, allerdings nicht in einer technischen Funktion. Kommendes Jahr wird das erste VR-Headset von Apple erwartet, eine echte AR-Brille wird dagegen wohl noch Jahre auf sich warten lassen.

Im Bereich VR gibt es bei Apple eine erwähnenswerte Personalie: Das Unternehmen hat offenbar Andrea Schubert für sich gewinnen können, das schreibt der für gewöhnlich gut informierte Redakteur Mark Gurman in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters. Gurman beobachtet für Bloomberg Apple genau und hatte sich zuletzt verschiedentlich zu Apples VR-Ambitionen geäußert. Danach wird Gaming auch eine zentrale Funktionalität sein, die die Brille bieten soll, apfelpage.de berichtete.

Andrea Schubert war zuvor für Meta tätig, den Besitzer der Facebook-Plattform sowie WhatsApp und Instagram. Mit Oculus besitzt Meta zudem eine bereits etablierte VR-Brille, die im Gamingsegment genutzt wird und das erklärte Ziel des Unternehmens ist es, das Metaverse zu schaffen, das für Meta namensgebend ist. In diesem virtuellen Datenraum sollen die Nutzer zahlreiche Möglichkeiten der Information, Unterhaltung und des Shoppings geboten bekommen.

Apple holt sich leitenden Meta-Strategen

Schubert war bei Meta in leitender Funktion im Bereich der VR-Produkte tätig, verantwortete allerdings nicht die technische Entwicklung, sondern Kommunikations- und PR-Fragen. Laut Mark Gurman wird Apple mit ziemlicher Sicherheit kommendes Jahr die erste VR-Brille vorstellen, Apfelpage.de berichtete. Nach Einschätzung anderer Analysten kommt dieses Headset mit zwei 8K-Displays und einer ganzen Reihe an 3D-Sensoren, wodurch sich unter anderem eine fortschrittliche Gestensteuerung realisieren lässt, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Ganz billig wird das nicht: Gemeinhin werden Preise ab reichlich 2.000 Dollar erwartet.

