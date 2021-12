Home Apps Community-Feature: WhatsApp-Gruppen mit bis zu zehn Untergruppen kommen

WhatsApp arbeitet aktuell an der Entwicklung eines neuen Community-Features. Dabei handelt es sich um kein soziales Netzwerk, wie man es von Facebook kennt, sondern eher um eine Art Mega-Gruppe, vergleichbare Funktionen kennen Nutzer schon von Telegram.

Der Weg zur Super-App wird von WhatsApp nur sehr langsam beschritten, aber demnächst dürften einige neue Features für alle Nutzer verfügbar werden, die die Nutzung etwa der Gruppenfunktion ein wenig interessanter machen. Dazu zählt etwa die Community-Funktion. Erste Hinweise auf ein solches Feature zeigten sich schon vor Wochen in früheren Betas, nun wurden neue Screenshots aus der aktuellen Beta von WhatsApp geteilt, die ein wenig mehr Klarheit darüber verschaffen, wie die neue Funktion angelegt ist.

Mega-Gruppen für WhatsApp

Danach ist eine Community keine Annäherung an den Ansatz von Facebook, sondern ähnelt mehr etwas, das Nutzer von Telegram schon kennen. Eine Community wird so zunächst wie eine Gruppe angelegt, mit einem Namen und einer Beschreibung, doch anschließend kann der Administrator bis zu zehn Gruppen erstellen, aus denen eine Community zusammengesetzt ist.

Die Zahl erreichbarer Nutzer lässt sich so nicht nur deutlich steigern, es wird auch ein strukturierterer Austausch möglich, indem Nutzer nicht nur in Unterhaltungen geordnet, sondern auch in verschiedenen Gruppen zu verschiedenen Teilthemen miteinander sprechen können. Wenn ein Nutzer die Community verlässt, verliert er den Zugang zu allen enthaltenen Gruppen.

Auch wenn eine Gruppe vom Administrator abgetrennt wird, kann sie nicht mehr von den übrigen Nutzern eingesehen werden. Wann die neue Funktion für alle Nutzer verfügbar sein wird, ist nicht klar, das kann allerdings noch einige Wochen bis wenige Monate dauern.

