„For All Mankind“: Filmredakteure wählen Apple TV+-Original zur besten Serie des Jahres

„For All Mankind“ ist die beste Serie des Jahres, zumindest für USA Today. Das Apple TV+-Original erzählt das Wettrennen zum Mond neu, mit einem anderen Dreh: Hier sind die Russen zunächst vorn. Auch das überaus erfolgreiche Original „Ted Lasso“ ist gut angekommen.

Beim Geschmack kann man bekanntlich nicht streiten – oder man drischt mit Wonne aufeinander ein. Zumindest aber gehen die Meinungen über Produktionen auf der kleinen und großen Bühne unter Zuschauern und Kritikern stets deutlich auseinander. Eine Auswahl herausragender Serien hat nun die US-Zeitung USA Today zusammengestellt.

Der Sieger ist in gewisser Weise eine Überraschung: „For All Mankind“ landet in dieser Ausstellung auf dem ersten Platz. Dabei handelt es sich um ein Apple-Original der ersten Stunde, das bereits seit dem Start von Apple TV+ läuft und inzwischen mit der zweiten abgeschlossenen Staffel auf dem Streamingdienst von Apple zu sehen ist.

Auch „Ted Lasso“ auf der Liste

In „For All Mankind“ haben die Russen in den 60er Jahren das Weltraumwettrennen vorerst gewonnen und den Amerikanern mit dem Roten Mond einen Schock versetzt. Im weiteren entspinnen sich allerhand persönliche und politische Rahmen vor dem Hintergrund Einers Amerika in einer Zeit, in der man dort sicher nicht leben möchte.

Auch die überaus beliebte Comedy-Originalserie „Ted Lasso“ landete auf der Liste von USA Today. Beide profitieren ganz enorm von ihrer Top-Besetzung im Cast, die zumindest teilweise den haarsträubenden Plot ausgleichen konnte.

Was haltet ihr von der Auswahl der US-Redakteure? Welche Serie ist euer Favorit für 2021 und wo ist sie zu sehen?

