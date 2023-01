Home Daybreak Apple Apple will Displays selbst entwickeln | Verkaufsverbot für Apple Watch | Neue Preiserhöhung bei DAZN – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute geht es um Apples eigene Displays, ein Verkaufsverbot für die Apple Watch und eine erneute Preiserhöhung bei DAZN. Das und mehr gleich hier.

Eigene Displays für iPhone und co.

Wie wir berichtet haben, plant Apple aktuell die Modem-Chips für seine Geräte selbst zu entwickeln. Nun wurde auch bekannt, dass Apple anscheinend ebenfalls Plant, sich um die Displays für z.B. iPhone und iPad selbst zu kümmern. Obwohl diese dann trotzdem extern bei Partnern gefertigt werden, könnte es ein herber Schlag für Samsung und LG sein.

Verkaufsverbot für Apple Watch

In dem Prozess zwischen Masimo und Apple geht es in die nächste Runde. Der Hersteller von Medizintechnik verklagte Apple 2020, da diese mit der Apple Watch und deren Sensoren gegen Patente von Masimo verstoßen würden. Ein Richter stimmte dem nun zu und sah das ebenfalls so. Die Aufsichtsbehörde ITC wird nun untersuchen, ob ein Verkaufsstopp in den USA angebracht wäre oder nicht. Apple wird diese Untersuchung abwarten und hat eine Gegenklage eingereicht.

DAZN wird wieder teurer

Gerade im letzten Jahr schockte DAZN damit, den Preis für sein Streaming-Angebot mal eben von 14,99 auf 29,99 Euro zu verdoppeln. Bisher gab es nur ein Paket, welches man abonnieren konnte. Jetzt wurden mehrere eingeführt, bei denen das günstigste 9,99 Euro und das teuerste 39,99 Euro pro Monat kostet. Wer also weiterhin alles sehen will, muss evtl. einen Aufpreis in Kauf nehmen. Bestandskunden bleiben aber von der Erhöhung erstmal verschont.

Was sonst noch wichtig war:

Das war es mal wieder für heute. Euch noch einen angenehmen Donnerstag!

