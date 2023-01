Home iCloud / Services Apple TV+: Trailer für die dritte Staffel „Truth Be Told“ ist nun verfügbar

Podcasts haben seit geraumer Zeit wieder einen richtigen Boom und neben den üblichen Verdächtigen hat sich vor allem ein Genre etablieren können. Die Rede ist von True Crime. Und wie Apple TV+ beweist, lässt sich um diesen Themenkomplex auch eine spannende Serie basteln, die Stoff für die bereits dritte Staffel bietet.

Apple TV+ ist seit Herbst 2019 verfügbar und wir gewöhnen uns immer noch nicht daran, dass einige Serien ihre bereits dritte Staffel auf den Weg bringen. Dazu zählt auch die Serie „Truth Be Told“, die sich um das Genre True Crime dreht. Die Hauptfigur, gespielt ist eine erfolgreiche Podcasterin, die einen Trume Crime Podcast betreibt. Der Themenstrang in der dritten Staffel ist Zwangsprostitution und als neues Gesicht ist Gabrielle Union an Bord. Anbei einmal den Trailer zur dritten Staffel:

Die dritte Staffel wird noch diesen Freitag starten, wir melden uns dann noch mal mit weiteren Details zurück.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

