iOS 27: Kamera-App bekommt wohl Siri-Modus

Mit iOS 27 wird Apple seine künstliche Intelligenz in weitere Anwendungen integrieren. Neu wird ab dem Herbst einem Bericht nach ein sogenannter Siri-Modus für die iPhone-Kamera sein. Darüber wird künftig auch Visual Intelligence einfacher zugänglich.

Die Informationen stammen vom in der Regel gut informierten Mark Gurman. Neben den bestehenden Modi für Fotos, Videos, Portrait und Panorama wird es mit iOS 27 demnach wohl einen Siri-Modus geben. Ist dieser aktiviert, wird auf dem Auslöseknopf der Kamera-App das Apple Intelligence-Logo angezeigt.

Visual Intelligence wird sichtbarer

Profitieren wird davon vor allem Visual Intelligence. Die Funktion ist aktuell nur über einen langen Druck auf Camera Control oder das Kontrollzentrum aufrufbar und wird daher oft übersehen. Prominent in die Kamera-App integriert wird Visual Intelligence mit iOS 27 neue Fähigkeiten erlangen. So soll unter anderem das Erfassen und Auswerten von Nährstofftabellen auf Lebensmittelverpackungen möglich sein und ein automatisches Hinzufügen zu Apple Health unterstützen.

Aus früheren Berichten geht hervor, dass Visual Intelligence analog zu Kalender-Events auch Kontaktdaten etwa von Visitenkarten in Kontakte und Informationen von physischen Eintritts- und Mitgliedschaftskarten in Apple Wallet übernehmen können soll.

Einen ersten Ausblick auf iOS 27 werden wir Anfang Juni bekommen. Apple hat angekündigt, seine jährliche Entwickler-Konferrenz WWDC 2026 zwischen dem 8. und 12. Juni abzuhalten. Kurz darauf wird üblicherweise der Beta-Zyklus der neuen Hauptsoftware gestartet, die fertige Version gibt es dann traditionell im Herbst zu den neuen iPhones.