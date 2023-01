Home Apple Schwerer Schlag für Samsung und Co.: Apple will Displays selbst entwickeln

Apple möchte in Zukunft nicht nur Prozessoren und Modem-Chips selbst entwickeln. Auch die Display sollen in Zukunft aus eigener Entwicklung stammen. Dies wäre ein schwerer Schlag für die aktuellen Zulieferer Samsung und LG. Vollkommen auf eine externe Fertigung verzichten wird Apple allerdings nicht.

Apple war schon immer stark daran interessiert, von möglichst vielen Zulieferern unabhängig zu sein. Dieses Ziel brachte unter anderem die A- und M-Series-Chips hervor, doch damit ist das Ende der Eigenentwicklungen noch nicht erreicht. In Zukunft sollen auch die Displays intern entwickelt werden, wie die Agentur Bloomberg aktuell berichtet.

Nach Schilderungen von Personen, die mit der Entwicklung vertraut sind und namentlich nicht genannt werden wollen, plant Apple, gegen Ende 2024 erstmals auf selbst entwickelte Displays zu setzen.

Zunächst Einsatz in der Apple Watch geplant

Apple möchte die neuen Panels, die man intern entwickelt hat, wohl zunächst in der Apple Watch einsetzen, wie es weiter heißt. Hier ist geplant, mit der Apple Watch Ultra den Anfang zu machen. Die Entwicklung wird bei Apple durch Die Bemühungen werden innerhalb von Apple von Wei Chen verantwortet, der die Display-Gruppe bei Apple leitet.

Im weiteren Fortgang des Prozesses sollen dann auch andere Geräte wie das iPhone Apple-Displays nutzen. Diese Entwicklung wäre ein nicht unerheblicher Schlag für die gegenwärtigen Zulieferer, allen voran Samsung Display, gefolgt vn LG.

Auch in Zukunft wird Apple indes keine eigenen Fabriken betreiben, um die Panels zu fertigen, das werden nach wie vor Zulieferer übernehmen. Die werden dann allerdings zu bloßen Auftragsfertigern, wie aktuell bereits Foxconn. Derzeit gestalten Samsung und Co. noch selbst aktiv die Entwicklung der Produkte, die später an Apple geliefert werden.

