Apple TV sackt zwei Peabody Awards ein: „Come See Me in the Good Light“ und „Pluribus“ wurden ausgezeichnet

Apple TV ist intern absolut sattelfest, denn der zukünftige CEO John Ternus ist begeistert vom hauseigenen Angebot. Und auch bei den Auszeichnungen hat man einen absoluten Lauf, auch wenn man sich bei den diesjährigen Oscars mehr ausrechnete. Nun muss man in seiner Vitrine wieder etwas Platz freiräumen.

Apple TV sichert sich zwei Peabody Awards

Der Streamingdienst Apple TV konnte mit zwei Produktionen bei den 86. Peabody Awards punkten, die zu den wichtigsten Medienpreisen in der Branche zählen. Grund dafür ist, dass hier erzählerische Stärke, Qualität und Relevanz der Produktionen ausgezeichnet werden. Konkret wurden diese beiden Produktionen ausgezeichnet:

“Come See Me in the Good Light”

Documentary

„Pluribus”

Entertainment

Verliehen werden die Awards für die diesjährigen Gewinner am 31. Mai 2026 in Los Angeles, konkret im Beverly Wilshire Hotel in Beverly Hills.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.