Ricky Strauss ist neuer Leiter des Marketing-Teams bei Apple TV+

Das neue Jahr beginnt für Apple TV+ recht ereignisreich: Kommenden Freitag werden zwei neue und spannende Inhalte ausgestrahlt und Apple konnte endlich die Stelle des Marketing-Leiters neu besetzen. Dabei landete man einen echten Coup.

Apple TV+ verpflichtet Ricky Strauss

Die Stelle des Leiters der Marketing-Abteilung ist seit September 2021 vakant, nachdem der bisherige Leiter Van Amburg überraschend auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist. Nun wurde bekannt, dass Apple diese Position mit einem echten Schwergewicht neu besetzt. Dies berichtet unter anderem das Branchenblatt Deadline. Niemand Geringeres als Ricky Strauss wird die Stelle antreten. In Hollywood ist Ricky Strauss bestens vernetzt, er war schließlich fast zehn Jahre für Disney+ als President of Marketing tätig. Strauss verließ Disney Anfang 2021 auf eigenen Wunsch und legte ein fast zweijähriges Sabbatical ein. In seiner neuen Position wird Strauss in den weltweiten Videobüros von Apple in Culver City tätig sein.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

