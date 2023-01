Home Sonstiges DAZN: Nächste Preiserhöhung durch die Hintertür kommt

DAZN kommt augenscheinlich nicht zur Ruhe: Erst vor rund 12 Monaten erhöhte der Sportstreaming-Anbieter seine Preise, was aktuell sogar eine Musterfeststellungsklage der Verbraucherschützer nach sich zog. Nun dreht man erneut an der Preisschraube und verlangt bis zu 39,99 Euro.

DAZN kündigt neue Pakete an

Wer bisher Sport auf DAZN streamen wollte, hatte es recht einfach: Es gibt ein Paket, welches zuletzt 29,99 Euro kostete. Nun führt DAZN allerdings verschiedene Pakete ein und erhöht durch die Hintertür den Preis. Wer nämlich weiterhin alles konsumieren möchte, muss fortan 39,99 Euro bei monatlicher Abrechnung investieren. Dies nennt sich dann DAZN Unlimited und ersetzt den bisherigen Tarif. Wer sich hier für 12 Monate fest bindet, kann sich den Tarif weiterhin für 29,99 Euro sichern.

Neu sind hingegen DAZN Standard und DAZN World. Das Standard-Paket ist für alle relevant, welche die 1. und 2. Fussball-Bundesliga schauen wollen. Auch nahezu alle Spiele der Champions League können hier empfangen werden. Im Gegensatz zum vorherigen Paket fliegen aber unter anderem die Pokalwettbewerbe aus England und Italien raus. Dies kostet 29,99 Euro bei monatlicher Abrechnung. Wer sich hier für das Jahresabo entscheidet, zahlt 24,99 Euro.

DAZN World ist das kleinste Abo und kostet 9,99 Euro und steht nur als monatliches Abo zur Verfügung. Hier gibt es dann unter anderem Darts, Tennis und Tennis. Alle Details sowie die komplette Übersicht, was in den jeweiligen Tarifen enthalten ist, findet ihr auf DAZN.

Ab sofort für Neukunden

Die neuen Tarife gelten für alle Neukunden und sind ab sofort verfügbar. Bestandskunden bleiben vorerst in den alten Tarifen, wie DAZN in seinen FAQ bestätigte. Wir gehen davon aus, dass nach Ablauf des Tarifes Bestandskunden bei Neubuchung automatisch in die neue Tarifstruktur migriert werden.

