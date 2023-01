Home iPhone Qualcomm und Broadcom wären die Verlierer: Apple will Bluetooth-, WLAN- und 5G-Modem-Chip ins iPhone bringen

Apple arbeitet weiter daran, sich unabhängig von externen Chipzulieferern zu machen. Mit dem eigenen Modem kommt man zwar langsam voran, doch am Ende könnte der Schritt gleich mehreren Unternehmen schlechte Laune machen. Denn neben Qualcomm zählt auch Broadcom zu den Zulieferern Apples für Chips im iPhone.

Apple arbeitet bereits seit geraumer Zeit an seinem eigenen 5G-Modem. Ursprünglich sollten bereits in diesem Jahr erste iPhones mit dem selbst entwickelten Chip in den Verkauf gehen, aufgrund verschiedener Probleme, mit denen man zu kämpfen haben soll, wurde der Zeitplan allerdings revidiert: Nun wird damit geplant, Ende 2024 oder Anfang 2025 erste Eigenentwicklungen in ein Gerät zu bringen, wie zuletzt die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Quellen, die nicht zitiert werden wollen, berichtet hatte.

Dieser Schritt würde dann aber eventuell nicht nur Qualcomm wehtun, von wo Apple seit einigen Jahren seine 5G-Modems für das iPhone bezieht.

Apple plant Kombi-Chip fürs iPhone

Denn Apple möchte nicht nur ein selbst gestricktes Modem nutzen, auch der Chip für Bluetooth und Wi-Fi soll aus eigener Entwicklung stammen. In weiterer Zukunft soll ein einziger Chip für alle Funkstandards verantwortlich sein, was neben Qualcomm auch Broadcom treffen würde.

Das Unternehmen liefert unter anderem eben die Bluetooth- und WLAN-Chips für das iPhone. Zunächst bleibt aber offen, ob Apple seine revidierten Zeitpläne wird einhalten können. Bislang hat man die eigenen Pläne in dieser Sache bereits mehrmals gerissen. Zudem würde Broadcom Apple als Kunden nicht vollkommen verlieren, der iPhone-Konzern bezieht unter anderem auch Wireless Charging-Komponenten sowie weitere Hochfrequenzkommunikationsmodule von Broadcom.

