Home Apple Watch Wie aufgemalt: Apple Watch Ultra ab 2024 mit hellerem Mikro-LED-Display

Wie aufgemalt: Apple Watch Ultra ab 2024 mit hellerem Mikro-LED-Display

Mikro-LED-Displays für die Apple Watch werden wahrscheinlicher. Das Unternehmen soll an Bildschirmen mit einer noch deutlich brillanteren Darstellung arbeiten, die ab 2024 verbaut werden.

Apple scheint allem Anschein nach den Umstieg von OLEDs auf Mikro-LEDs in der Apple Watch aktiv vorzubereiten. In der vergangenen Woche hatte bereits Analyst Jeff Pu erklärt, Apple plane eine erste Apple Watch mit Mikro-LED-Bildschirm für 2024, Apfelpage.de berichtete. Zuletzt wurde dieser Zeitplan von DSCC-Experte Ross Young ein wenig in Frage gestellt, der mit dem Wechsel erst Ein Jahr später rechnet, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

So oder so, der Weg scheint klar: Heute hat auch Mark Gurman von Bloomberg noch einmal erklärt, Apple arbeite an einem neuartigen Mikro-LED-Display für die Apple Watch.

Bildschirminhalte wie gemalt

Apple habe einen Bildschirm in Vorbereitung, der die Inhalte noch deutlich blickwinkelunabhängiger darstellt, so Gurman. Auf diesem Screen sähen die Inhalte zudem aus, wie aufgemalt, zitiert Gurman Personen, die mit ersten Prototypen gearbeitet haben.

Mikro-LEDs können heller als OLEDs werden und zudem deutlich energiesparender gestaltet werden. Apple arbeitet bereits seit 2019 an der Marktreife der Technik, damals hatte man eine rasche Einführung allerdings verworfen, die technische Entwicklung war noch nicht weit genug. Auch jetzt ist ein Umstieg noch nicht zeitnah zu erwarten.

Die Mikro-LED-Displays, die ab 2024 in ersten Modellen der Apple Watch stecken sollen, werden dem Vernehmen nach zudem direkt bei Apple entwickelt, wie wir zuvor berichtet hatten. Ob neben der Ultra auch andere Modelle der Apple Watch, etwa die Edelstahlvariante, die neuen Displays bekommen werden, ist noch nicht klar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!