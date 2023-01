Home Hardware Samsung Galaxy Unpacked-Event: S23-Reihe wird am 01. Februar vorgestellt

Wie zuweilen verworren der Smartphone-Markt ist, lässt sich hervorragend am ambivalenten Verhältnis von Apple und Samsung ablesen. Beide Unternehmen bekriegten sich vor Gericht, sind aber dennoch aufeinander angewiesen. Schlussendlich bleiben sie aber auch Rivalen. Wie das Duell in 2023 aussehen wird, erfahren wir im Februar – Samsung lädt zur Vorstellung seines neuen Flaggschiffs ein.

Galaxy Unpacked-Event angekündigt

Auch in diesem Jahr werden wir regelmäßig den Blick über den Tellerrand werfen und das Flaggschiff-Smartphone von Samsung gehört definitiv dazu. Dieses werden die Südkoreaner am 01. Februar 2023 anhalten, wie man mittels Pressemitteilung ankündigte. Nach rund drei Jahren wird es erstmals wieder ein Live-Publikum geben.

Was können wir erwarten

Vorweg sei gesagt, Android-Smartphones bzw. Modelle von Samsung sind nicht unser Metier. Deshalb sind wir auch nicht so tief in der Materie drin. Dennoch liefert das alljährliche Unpacked-Event immer einen guten Fingerzeig, was die Smartphone-Trends des Jahres sein werden – und Apple kann sich dem nicht gänzlich verschließen.

Wir gehen davon aus, dass es wieder drei Modelle geben wird. Das S23 Ultra dürfte analog zum 14 Pro Max das Flaggschiff werden. Hier soll ein 200 MP-Sensor in der Hauptkamera zum Einsatz kommen. Gemunkelt wird zudem eine Hyperlapse-Aufnahmefunktion für den Himmel.

Samsung wird Qualcomm-Chips verwenden und viel Zubehör

In der europäischen Version kommt der Exynos 2200 zum Einsatz, der jedoch deutlich hinter dem Snapdragon 8 Gen1. lag, was Akkulaufzeit und Co. anging. Aus diesem Grund soll Samsung in der gesamten S23-Serie nur noch auf Chips von Qualcomm setzen. Außerdem soll eine Notruffunktion via Satellit implementiert sein. Außerdem gibt es aktuelle Leaks, die ein umfangreiches Zubehör zeigen sollen. Wie gewohnt, wird es zeitnahe nach dem Event eine Zusammenfassung geben.

