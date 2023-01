Home Hardware Roborock präsentiert die neue S8-Serie mit 6000pa Saugleistung

Roborock präsentiert die neue S8-Serie mit 6000pa Saugleistung

Verfasst von Patrick Bergmann // 11. Januar 2023 um 20:50 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Saugroboter erfreuen sich seit geraumer Zeit enormer Beliebtheit und die Hersteller fachen den Hype mit immer neuen Modellen an. Dazu gehört auch Roborock, die auf der CES ihren neuen S8 in insgesamt drei Varianten vorstellen. Wir geben einen kurzen Überblick.

Roborock S8

Optisch können wir keine großen Unterschiede feststellen. Die Roborock S8 Saugroboter kommen in den Abmessungen von 350 x 353 x 965 Millimeter und sind in den Farben Weiß oder Schwarz erhältlich

Die großen Änderungen befinden sich jedoch unter der Haube Da wäre einmal die Saugleistung, die nun satte 6000pa beträgt. Der Akku misst 5200mAh und ermöglicht mit einer Ladung, 300m² Bodenfläche in bis zu 180 Minuten (niedrigste Stufe, ca. 150² auf hoher Leistung + Wischen) zu reinigen. Zur Navigation ist ein LiDAR-Sensor verbaut und alle Modelle bekommen nun eine 3D-Objekterkennung – beim S7 war diese den MaxV-Modellen vorbehalten. Für das Saugen kommen nun zwei gegenläufig rotierende Walzen zum Einsatz. Diese sollen auf Teppichen besser funktionieren und effektiv das Verheddern von Haaren verhindern. Der Roborock S8 Pro Ultra kann zudem die Walzen zusammen mit dem Wischpad anheben, sodass der Wischmodus eine größere Wassermenge abgeben kann.

Die Reinigungsstation macht den Unterschied

Der Hersteller unterscheidet den S8 im Zuge der Reinigungsstation. Der Roborock S8 kommt lediglich mit einer Ladestation, der Staubbehälter muss also immer manuell entleert werden. Der Roborock S8+ bietet in der Ladestation auch eine Absaugfunktion. Dort wird der 350 ml große Staubbehälter des S8 in iner 2,5 L großen Zyklonkammer ausgesaugt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Das Spitzenmodell ist somit natürlich der S8 Pro Ultra: Hier kümmer sich die Ladestation sowohl um das Ausleeren des Staubbehälters und stellt die Wischfunktion bereit. Die Station nimmt 2,5l Staub auf, füllt den Saugroboter mit 3,5l Frischwasser wieder auf und bietet einen Schmutzwassertank von 2,9l. Die Reinigungsstation reinigt zudem das Wischpad und trocknet es mit warmer Luft. Im Gegensatz zum Vorgänger hat Roborock die einzelnen Tanks mit einer Blende versehen. Für die Wischfunktion kommt hier das brandneue VibraRise 2.0 Wischsystem zum Einsatz. Dieses hebt die Wischpads um 5 Millimeter an und soll so das Saugen der Teppiche ermöglichen, ohne dass diese nass werden.

Preise und Verfügbarkeit

Alle drei Modelle werden ab März 2023 in den Handel gehen, einen ganz konkreten Starttermin wollte der Roborock jedoch nicht nicht preisgeben. Der S8 wird 699,00 Euro kosten, der S8+ mit Absaugfunktion kostet 200,00 Euro mehr und liegt somit bei 899,00 Euro. Satte 1499,00€ werden für den S8 Pro Ultra fällig

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!