Quartalszahlen vorgelegt: So schlagen sich Google, Meta und Amazon

Gestern Abend haben Alphabet, Meta und Amazon Geschäftszahlen vorgelegt. Dabei entsteht ein klares Bild: Künstliche Intelligenz treibt das Wachstum an – doch die enormen Kosten für die Infrastruktur lassen Investoren zunehmend nervös werden.

Alphabet glänzt mit Rekord-Quartal

Mit einem Umsatz von 109,9 Milliarden US-Dollar (+19 Prozent) und einem Gewinn von 62,6 Milliarden US-Dollar übertraf der Google-Mutterkonzern alle Erwartungen. Angetrieben wurde das starke Quartal vor allem durch ein massives Wachstum von 63 Prozent in der Google Cloud sowie stark steigende Abo-Zahlen im KI-Bereich. Die Wall Street honorierte die Zahlen: Die Aktie legte nachbörslich um rund vier Prozent zu.

Amazon stark, Investitionen drücken auf die Stimmung

Auch Amazon konnte grundsolide Zahlen vorlegen. Der Umsatz kletterte um 17 Prozent auf 181,5 Milliarden US-Dollar. Unterm Strich stand ein Gewinn von 17,1 Milliarden US-Dollar. Der absolute Wachstumstreiber bleibt das Cloud-Geschäft (AWS), das mit einem Plus von 28 Prozent das stärkste Wachstum seit 2022 verzeichnete. Dennoch reagierte die Aktie nachbörslich mit leichten Verlusten. Der Grund: Die Anleger zeigten sich besorgt über die unerwartet hohen Investitionsausgaben, die Amazon für den weiteren Ausbau seiner Infrastruktur veranschlagt.

Meta schockt mit massiven KI-Ausgaben

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei Meta. Zwar geht es dem Werbegeschäft weiterhin hervorragend, was zu einem Umsatz von 56,3 Milliarden US-Dollar (+33 Prozent) und einem Gewinn von 26,8 Milliarden US-Dollar führte. Wichtig: Der enorme Gewinn ist unter anderem durch eine einmalige Steuergutschrift über acht Milliarden US-Dollar und durch weniger Personalkosten zu erklären. Die Prognose für KI-Investitionen bis ins Jahr 2026 wurde auf bis zu 145 Milliarden US-Dollar angehoben. Die hohen Kosten weckten bei den Investoren sofortige Margensorgen – die Aktie rutschte nachbörslich um bis zu sechs Prozent ab.

Nachdem die Konkurrenz am Mittwochabend vorgelegt hat, ist heute Apple dran. Der iPhone-Konzern wird am Donnerstagabend seine Quartalszahlen präsentieren.