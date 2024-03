Home Sonstiges Apple Vision Pro: App lässt Chirurgen Eingriffe planen und visualisieren

Die Apple Vision Pro ist seit über einem Monat auf dem (US-amerikanischem) Markt und wir haben bereits einige spannende Anwendungsfelder gesehen. Jetzt kommt ein weiteres hinzu, welches Ärzte und Mediziner begeistern dürfte.

Tim Cook hat bei einem Überraschungsauftritt in einer Porsche-Präsentation davon gesprochen, dass er sich sicher sei, dass die Vision Pro viele Bereiche nachhaltig verändern werde. Das soll nun auch bei Chirurgen und Ärzten der Fall sein, wie aus einer Pressemeldung Apples hervorgeht. In Zukunft soll es dank spezieller Anwendung nämlich möglich sein, Operation zu planen und zu visualisieren, die dann mit einem Operationsroboter durchgeführt werden.

Operation, Schulungen und andere Aufgaben sollen einfacher werden

Was nach ferner Zukunft klingt, könnte schon bald Realität werden. Apple hebt das Potential der Vision Pro hervor, welches genau das ermöglichen soll. Im speziellen Fall handelt es sich um die Anwendung Mako SmartRobotics von Stryker. Robotergestützte Knie- und Hüftoperationen sollen damit und dank der Vision Pro einfacher geplant und veranschaulicht werden können.

Zudem sollen neue Pflegekräfte und Krankenschwestern dabei unterstützt werden, mit unvertrauten Dingen warm zu werden. Theoretisches Wissen soll so einfacher in Fleisch und Blut übergehen, ohne an einem Patienten „üben“ zu müssen. Das Onboarding und Schulungen von neuem Personal wird mit der Vision Pro deutlich vereinfacht.

Für die Zukunft hat Apple weitere Ideen im Bereich Gesundheit parat. So soll es möglich sein, mit der Hilfe „immersiver und interaktiver Hologramme des menschlichen Körpers“ einfacher einen Überblick zu bekommen. Apple stellt die notwendigen Schnittstellen zur Verfügung, jetzt sind weitere App-Entwickler gefragt, um das volle Potenzial der Brille auszunutzen.

