Mit Tim Cook und auf der Vision Pro: Porsche präsentiert schnellsten Serien-Porsche aller Zeiten

Porsche hat gestern sein neues elektrisches Hypercar vorgestellt und Tim Cook war überraschenderweise mit von der Partie. Bei der Präsentation des Porsche Taycan Turbo GT hat neben diversen Apple-Produkten auch der CEO höchstpersönlich einen Gastauftritt.

Der neue Elektro-Porsche ist der schnellste Serien-Porsche aller Zeiten. Das hat Entwicklungsfahrer Lars Kern eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sowohl auf dem Nürburgring als auch in Kalifornien auf dem Weathertech Raceway Laguna Seca stellt der Taycan Turbo GT neue Bestzeiten für E-Autos auf.

Rekordrunde lässt sich auf Vision Pro ansehen

Wir haben euch das YouTube-Video unten eingebettet, bei Minute 8:32 wird dann gezeigt, wie die Rennrunden aus Sicht des Fahrers auf einer Apple Vision Pro nachverfolgt werden können. Möglich wird das über die „Custom Race Engineer Cockpit“-App von Porsche. Neben dem tatsächlichen Bild aus der Fahrerperspektive sind weitere Inhalte wie die Fahrzeuginstrumente und ein Modell der Rennstrecke inklusive aktueller Position des Autos zu sehen. Ein ähnliches Konzept zur Formel 1 wurde bereits kurz vor dem Verkaufsstart der Brille gezeigt, die Vision Pro scheint wie gemacht für solche Einsätze.

Nach der eindrucksvollen Demo kommt Tim Cook selbst zu Wort und überhäuft den deutschen Autobauer mit Komplimenten. Zuerst freut sich Porsche-Chef Oliver Blume über die Experience auf der Vision Pro, dann kündigt er Cook an. Dieser äußert sich begeistert über den neuen Streckenrekord und über die Zusammenarbeit der beiden Firmen. Porsche sei schon immer für exzellente Arbeit bekannt und Cook freue sich darüber, dass eine Menge „seiner“ Produkte dabei eine Rolle spielen würden. Zudem ist er sich sicher, dass Spatial Computing in Form der Vision Pro einen positiven Einfluss auf beinahe jede Industrie haben wird. Die Präsentation der schnellen Rennrunde sei nur einer von wenigen Einsatzzwecken, der die Vision Pro so besonders macht.

