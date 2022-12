Apple verleiht erstmals Podcast Award

„Apple Podcasts ist der Ort, an dem Nutzer:innen neue Sendungen entdecken, ihre Favoriten genießen, Premium-Hörerlebnisse freischalten und die Schöpfer:innen unterstützen, die diese ermöglichen“, sagt Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats bei Apple. „Podcasts spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben – sie helfen uns, informiert zu bleiben, uns zu unterhalten und uns inspirieren zu lassen – und wir freuen uns, das Slate-Team mit dieser Auszeichnung zu ehren.“