Apple-Umweltvorstand: Werden Preise nicht wegen Klimazielen erhöhen

Apple verspricht seinen Kunden, die Preise nicht wegen höherer Umweltstandards erhöhen zu wollen. Angesichts zunehmender Kritik an Apples Preispolitik und der gleichzeitigen Betonung steigender Kosten zur Erreichung von Apples Umweltzielen schien eine Stellungnahme zu diesem Punkt in Cupertino offenbar angebracht.

Apple betont auf jeder Keynote die Wichtigkeit eines klimaneutralen Wirtschaftens. Bis 2030 soll der gesamte Geschäftsbetrieb CO2-neutral gemacht werden, so das anspruchsvolle Ziel des iPhone-Konzerns. Es liegt nahe zu vermuten, dass im Zuge dieser Zielsetzung auch weitere Preiserhöhungen folgen könnten. Die Kunden, die durch Inflation, Rezession und steigende Leitzinsen bereits arg herausgefordert worden sind, könnten aber weitere Preissteigerungen, vor allem unter Verweis auf Klimaziele, womöglich nicht tolerieren.

Apple erhöht Preise nicht für Umweltversprechen

Aus diesem Grund sah sich offenbar Lisa Jackson, in Apples vorstand verantwortlich für Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele, zu einer Klarstellung gezwungen. Im Rahmen der Reuters Next-Konferenz erklärte sie, Apple werde seine Preise nicht erhöhen, um damit Kosten der diversen ambitionierten Klima-Initiativen auszugleichen.

Tim Cook habe festgelegt, dass steigende Preise nicht mit einer umweltfreundlichen Geschäftspolitik in Verbindung gebracht werden dürfen. Auch solle verhindert werden, dass Apple zum Vorbild für andere Unternehmen wird, die ihrerseits Kosten für Umweltinitiativen an Kunden weitergeben könnten. Viel mehr könne Apple zu einem positiven Vorbild sowohl bei der klimafreundlichen Produktion, wie auch der Wiedergewinnung wertvoller Stoffe wie seltener Erden werden, so die Umweltchefin des Konzerns.

Apple versucht nach der Umstellung aller eigenen Liegenschaften auch die Zulieferer dazu zu bringen, CO2-neutral zu arbeiten und hauptsächlich auf grünen Strom zu setzen – ein ehrgeiziges Ziel.

