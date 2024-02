Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt Trailer und kündigt Starttermin von „Palm Royale“ an

Apple TV+ hat bekanntlich den Preis für das Abonnement um rund 40% von ehemals 6,99 Euro auf nunmehr 9,99 Euro pro Monat angehoben, allerdings gibt es dafür auch einen Schwung an neuen Inhalten in diesem Frühling. Dazu zählt auch die neue Dramedy-Serie mit Kristen Wiig in der Hauptrolle, für die es neue Details gibt.

Apple TV+ stellt Trailer bereit

Die neue Dramedy-Serie mit Kristen Wiig, die auch als ausführende Produzentin auftritt, basiert auf wahren Begebenheiten und spielt im Jahr 1969 in Palm Beach. Ihre Figur versucht, Zutritt zu den Schönen und Reichen zu bekommen und muss sich dabei die Frage stellen, wie weit sie sich verbiegen und von ihren Idealen abrücken will. Wer sich darunter noch nichts vorstellen kann, dem hilft vielleicht der nun offiziell verfügbare Trailer vielleicht weiter:

Die neue Serie wird konkret am 20. März 2024 exklusiv auf Apple TV+ debütieren. Zum Start werden gleich drei Episoden bereitgestellt, anschließend geht es im wöchentlichen Turnus weiter. Die erste Staffel umfasst insgesamt zehn Folgen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

