Home Apps Apple TV+ und Nike produzieren Sportfilme | Apple und WhatsApp basteln Chat-Migration | Nuki veröffentlicht wichtiges Update – Daybreak Apple

Apple TV+ und Nike produzieren Sportfilme | Apple und WhatsApp basteln Chat-Migration | Nuki veröffentlicht wichtiges Update – Daybreak Apple

Einen wundervollen Guten Morgen! Heute mit Neuigkeiten für alle, die gerne ihre WhatsApp-Chats von Android zu iOS mitnehmen würden. Außerdem sind zukünftig Sportfilme auf Apple TV+ in Zusammenarbeit mit Nike geplant. Dieses Firmwareupdate von Nuki solltest du unbedingt installieren. Das und noch mehr gleich hier.

Apple TV+ und Nike produzieren gemeinsam Sportfilme

Nachdem gestern bekannt wurde, dass Apple TV+ ab 2023 die Übertragung der Major League Soccer (MLS) übernehmen wird, gibt es nun die nächsten News rund um Sport. Zusammen mit Nike soll Apple zukünftig Inhalte zum Thema bereitstellen. Apple übernimmt hierbei die Finanzierung und den Vertrieb, während Nike sich um die Produktion kümmert. Mehr infos dazu gibt es hier.

Apple und WhatsApp arbeiten gemeinsam an Lösung für Chat-Import zu iOS

Die Move to iOS App, mit der man seine persönlichen Daten wie SMS, Kalendereinträge, Fotos etc. ganz einfach von einem Android Smartphone auf ein iPhone übertragen kann, erhält in der aktuellen Beta von WhatsApp eine neue Funktion. Nun ist es endlich auch möglich, seine Chats von einem Gerät auf das andere zu übertragen. Bis jetzt war dies nicht so ohne weiteres möglich. Alles zum Thema findet ihr hier.

Nuki veröffentlicht wichtiges Firmware Update

Ein neues Firmwareupdate von Nuki schließt kritische Sicherheitslücken bei einigen Geräten. Auf die genauen Details möchte Nuki nicht eingehen. Es wird jedoch jedem empfohlen, dieses umgeheInnd zu installieren. Alle betroffenen Geräte und mehr Informationen gleich hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Ohne Lightning: Letztes iPad soll auf USB-C wechseln und 5G bekommen

Neben einem besseren Display sollen in das iPad auch USB-C sowie 5G implementiert werden. Alle Gerüchte dazu findet ihr hier.

Ich wünsche euch einen entspannten Donnerstag, der für einige Leser sogar noch etwas entspannter ist, da in manchen Bundesländern heute Feiertag ist.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!