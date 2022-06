Home Apps WhatsApp-Chats von Android zu iOS mitnehmen: Endlich tut sich was

Apple und WhatsApp haben zusammengearbeitet, um eine der am häufigsten nachgefragten Funktionen für WhatsApp zu realisieren: Den Umzug der eigenen Chats von Android zu iOS. Das ist bis jetzt de facto nicht ohne weiteres möglich. Die Move to iOS-App ändert das jetzt.

Wer die Plattform wechselt, fängt bei WhatsApp auf einem weißen Blatt neu an. Die Kontakte sind noch da, die Chats dagegen nicht. Die werden regelhaft zwar im Rahmen von Backups beim Gerätewechsel gesichert und beim Einrichten des neuen Geräts ebenfalls wieder eingespielt, jedoch nur auf der eigenen Plattform.

Bei Apple-Kunden verbleiben sie im iCloud-Backup, bei Android-Nutzern im Google Drive. WhatsApp-Chats zwischen den Plattformen zu übertragen, ist zwar möglich, aber nur auf Umwegen: Diverse Dritt-Apps zweifelhafter Seriosität und Zuverlässigkeit haben dies immer wieder angeboten, offiziell unterstützt wird der Wechsel von Android zu iOS aber erst jetzt.

Apple und WhatsApp arbeiten zusammen

Der Weg verläuft über die App Move to iOS von Apple, die es im Google Play Store gibt. Sie schiebt persönliche Daten wie SMS, Kontakte, Kalender, Fotos und Videos auf das neue iPhone und lädt auch alle – oder die meisten – unter iOS verfügbaren Apps, die der Android-Nutzer schon hatte. WhatsApp berücksichtigte sie aber nicht.

Zusammen mit der aktuellen Beta von WhatsApp für Android ändert sich das jetzt aber, später wird die Funktion auch Bestandteil der stabilen WhatsApp-Version.

Meta-CEO Mark Zuckerberg erklärte hierzu, die Mitnahme von Chats zu iOS sei eine der am meisten nachgefragten Funktionen – tatsächlich ist es wohl auch am ehesten mit der fehlenden Motivation, Nutzern beim Plattformwechsel zu unterstützen, zu erklären, dass diese Neuerung so spät kommt.

