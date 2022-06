Home iCloud / Services Apple TV+ und Nike werden zukünftig Sportfilme produzieren

Was haben die Serien „The Last Dance“, „They Call me Magic“ und der Film „Hustle“ gemeinsam? Sie drehen sich allesamt um den Sport. Schaut man in die Liste der Oscargewinner, finden sich auch dort ein paar richtig spannende Sportfilme – unter anderem „I, Tonya“, „Rocky“ oder „Million Dollar Baby“. Solche Inhalte kommen beim Zuschauer also gut an.

Apple TV+ und Nike verkünden Zusammenarbeit

Vor allem der Film „Hustle“ der aktuell auf Netflix ausgestrahlt wird, weiß mit Adam Sandler in der Hauptrolle zu überzeugen. Es verwundert also nicht, dass auch Apple TV+ auf den Geschmack gekommen ist. Deshalb verkündet Apple TV+ eine Zusammenarbeit mit dem Sportartikelhersteller Nike aus Oregon. Darüber berichtete zuerst das US-Branchenblatt Deadline. Um die Filmreihe zu ermöglichen, übernimmt Apple die Finanzierung und den Vertrieb der Filme. Nike wiederum wird sein Produktionslabel Waffle Iron Entertainment zusammen mit Mitarbeitern der Firma Makeready nutzen, um die Filme zu produzieren. Aktuell sind noch keine konkreten Filmpläne bekannt, doch allein die Liste der Sportler, die Nike unter Vertrag hat, dürfte Stoff für einige Filme sein

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

