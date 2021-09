Home Apple Apple TV+: „Ted Lasso“ wurde mit vier Emmys ausgezeichnet

Apple TV+: „Ted Lasso“ wurde mit vier Emmys ausgezeichnet

Gestern Abend fand die Verleihung der Primetime-Emmys statt. Dabei konnte sich die von Apple TV+ produzierte Serie „Ted Lasso“ nicht nur über zahlreiche Nominierungen freuen, sondern auch Preise. In insgesamt vier Kategorien erhielt sie einen Emmy.

Wie gestern seitens der Emmys bekanntgegeben wurde, wurde die Serie zum einen wurde in der Kategorie „Outstanding Comedy Series“ geehrt. Aber auch die Schauspielerinnen und Schauspieler der Serie wurden für ihre besonderen Leistungen mit einem Preis ausgezeichnet.

So erhielt Jason Sudeikis den Emmy in der Kategorie „Outstanding Lead Actor in a Comedy Series“. Als „Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series“ wurde Brett Goldstein geehrt, während Hannah Waddingham der Preis für „Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series“ überreicht wurde.

Rekord für neue Comedy-Serie

Damit konnte „Ted Lasso“ insgesamt sieben Emmys ergattern, da die Serie bereits in der vergangenen Woche drei der sogenannten „Technical Achievement Awards“ erhalten hat. Und damit nicht genug: Laut Apple sei sein Apple-TV+-Angebot der erste Streaming-Service, der es geschafft habe, innerhalb der ersten zwei Jahre seit Bestehen mit einem Programm-Award ausgezeichnet zu werden.

Zudem ist „Ted Lasso“ die erste Streaming-Serie, die die Ehrung als beste Comedy-Show erhalten hat. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass die Serie für einen Großteil des Erfolgs von Apple TV+ verantwortlich ist.

Seit August 2020 existiert die Serie bereits. Aufgrund ihrer großen Beliebtheit wurde sie zügig um eine weitere Staffel verlängert, die momentan ausgestrahlt wird. Nächstes Jahr soll dann die dritte Staffel erscheinen.

