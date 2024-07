Home iCloud / Services Apple TV+ spendiert der Serie „Aus Mangel an Beweisen“ eine zweite Staffel

Apple TV+ produziert dieser Tage gerade diverse Schlagzeilen, konkret geht es dabei um die qualitative Ausrichtung des Streamingdienstes. Bisher war das Budget „relativ“ egal und sorgte dafür, dass diverse Inhalte sich zu überraschenden Erfolgen entwickelten. Dazu gehört auch die Serie „Aus Mangel an Beweisen“, dessen Staffelfinale heute anläuft. Die Fans der Serie dürfen dabei aufatmen, es ist nicht das Ende der Serie.

Zweite Staffel wurde in Auftrag gegeben

Jake Gyllenhall spielt dabei einen stellvertretenden Staatsanwalt, der unter dem dringenden Tatverdacht des Mordes steht, nachdem seine Kollegin ermordet aufgefunden wurde. Im Staffelfinale beginnt der Prozess und es wird ziemlich wild im Gerichtssaal. Gegenüber dem Branchenblatt Variety kündigte Apple TV+ nun an, dass man an einer zweiten Staffel arbeite. Dabei gehe es um einen gänzlich neuen Fall, doch konkrete Details wollte man nicht preisgeben. So ist etwa unklar, ob die zweite Staffel nahtlos am Staffelfinale anknüpft und somit Jake Gyllenhall als Hauptfigur zurückkehren wird.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

