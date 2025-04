Home Apple Sicherheitsforscher alarmieren: AirPlay hat gravierende Lücken

Sicherheitsforscher alarmieren: AirPlay hat gravierende Lücken

Apple AirPlay ist der drahtlose Übertragungsstandard von Video und Ton zwischen Apple-Geräten. Sicherheitsforscher melden nun Bedenken bezüglich der Sicherheit an. Ein Update auf aktuelle Software wird dringend empfohlen.

Wie The Wired berichtet, haben Sicherheitsforscher Lücken in Apples AirPlay-Protokoll ausfindig machen können und am gestrigen Dienstag öffentlich gemacht. Apple hat bereits reagiert und in iOS 18.3, iPadOS 18.3 und macOS 15.3 entsprechende Vorkehrungen getroffen. Ein Update mindestens auf die angesprochenen Versionen wird dringend empfohlen.

Angreifer müssen im selben WLAN sein

Ein Angriff gilt als recht unwahrscheinlich, eine Voraussetzung für ein Ausnutzen der Sicherheitslücke ist die Nutzung des gleichen WLAN-Netzwerks. Angreifer können dabei eine Schwachstelle ausnutzen und AirPlay-Geräte manipulieren. Die Sicherheitslücke nennt sich „AirBrone“ und öffnet sich wohl dann, wenn Nutzer die AirPlay-Einstellungen ändern. Wer trotz neuester Software ganz sicher gehen möchte, sollte in den Einstellungen unter Allgemein > AirPlay & Integration den Punkt AirPlay-Empfänger deaktivieren.

Darüber lassen sich beispielsweise auf dem iPhone Inhalte der Apple Vision Pro streamen. Wer das weiterhin nutzen möchte, sollte unter AirPlay erlauben für: Aktueller Benutzeraccount auswählen.

Dritte Geräte werden zur Gefahr

Während es für Apple-Geräte mit AirPlay bereits Patches gibt, ist die Lage bei Geräten von anderen Herstellern komplizierter. Mittlerweile lassen sich beispielsweise Hotelfernseher oder Lautsprecher über AirPlay ansteuern. Ob und wann hier entsprechende Software-Updates eingespielt werden, muss im Einzelfall überprüft werden. Über verbaute Mikrofone könnten Angreifer im gleichen Netzwerk Lauschangriffe starten.

Apple betont gegenüber The Wired, dass es für gewöhnlich nur wenige und nicht kritische Nutzerdaten auf Smart Home-Geräte gebe. Im Umgang mit AirPlay ist dennoch erstmal Vorsicht geboten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.