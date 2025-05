Home Apps Spotify-App kommt erstmals ohne App Store-Abo-Zwang in den USA

Erstmals können Kunden von Spotify ihr Abo am iPhone auch außerhalb von Apples App Store bezahlen, Spotify hat ein entsprechendes App-Update eingereicht, das von Apple genehmigt wurde. Freiwillig hat Apple das allerdings nicht getan.

Apple hat erstmals eine App im US-App Store zugelassen, die aktiv auf externe Bezahlmöglichkeiten verweist. Dabei handelt es sich um ein Update der Spotify-App, das nun offiziell von Apple genehmigt wurde. Der Schritt markiert einen historischen Wendepunkt im langjährigen Streit zwischen Apple und App-Entwicklern über Bezahlvorgaben im App Store.

APPLE HAS APPROVED SPOTIFY’S U.S. APP UPDATE – SPOTIFY SPOKESPERSON

Gericht zwingt Apple zur Öffnung

Spotify hatte das Update am Vortag bei Apple eingereicht, nachdem ein US-Gericht unter der Leitung von Richterin Yvonne Gonzalez Rogers Apple per Verfügung untersagt hatte, weiterhin Provisionen auf externe Käufe zu verlangen oder Entwickler in der Gestaltung externer Zahlungslinks einzuschränken. Demnach darf Apple in den USA:

– keine Gebühren auf außerhalb der App getätigte Käufe erheben,

– die Gestaltung, Platzierung oder Sprache von Bezahl-Links nicht diktieren,

– keine Buttons oder Handlungsaufforderungen blockieren oder beschränken,

– bestimmte Apps oder Entwickler nicht vom Einsatz externer Links ausschließen,

– Nutzer nicht aktiv am Verlassen der App hindern (außer mit neutraler Mitteilung),

– keine dynamischen Links zu personalisierten Produktseiten unterbinden.

Spotify nutzt neue Freiheiten umfassend

Die neue Spotify-Version für iPhone und iPad setzt diese Lockerungen umfassend um. US-Nutzer können nun:

– Preise und Angebote direkt in der App einsehen, inklusive Abopreisen und Rabatten,

– über einen externen Link direkt ein Abo abschließen oder upgraden,

– bestehende Abos (z. B. von Einzel- auf Familien- oder Studentenabo) flexibel anpassen,

– alternative Zahlungsmethoden außerhalb des Apple-Systems nutzen – über die Spotify-Website,

– künftig weitere Angebote wie Hörbuchkäufe direkt und unkompliziert abwickeln.

Spotify sieht in der Entscheidung einen bedeutenden Schritt hin zu mehr Freiheiten für Künstler und Nutzer. Wann und ob Apple diese Änderungen in Apps mit Bezahloptionen auch in anderen App Store-Märkten zulassen wird, bleibt abzuwarten.

