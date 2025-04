Home Apple Superschnelle Apps und Oberfläche: Wie Apple das iPhone beschleunigen möchte

Superschnelle Apps und Oberfläche: Wie Apple das iPhone beschleunigen möchte

Der Arbeitsspeicher spielt nicht nur am Mac oder PC eine entscheidende Rolle für die Performance des Systems. Auch am Smartphone ist dessen Größe wichtig, aber auch seine Beschaffenheit. Apple plant hier nun offenbar größere Sprünge, allerdings noch nicht sofort.

Apple plant laut neuen Informationen des Weibo-Insiders Digital Chat Station eine deutliche Verbesserung der Speicherleistung für die iPhone-18-Reihe. Demnach sollen die 2026er-Modelle mit einer Hochleistungs-Speicherkonfiguration auf Basis von sechs LPDDR5X-Kanälen ausgestattet werden, was die Speicherbandbreite erheblich steigern soll.

Diese Erweiterung der Bandbreite soll schnelleres App-Wechseln, flüssigeres Multitasking und deutlich verbesserte KI-Funktionen ermöglichen – zentrale Bereiche, auf die Apple im Rahmen seiner Apple-Intelligence-Strategie stark setzt. In Kombination mit dem neuen A20-Prozessor, der im fortschrittlichen 3nm-Verfahren der dritten Generation von TSMC gefertigt werden soll, dürften vor allem die Pro-Modelle der iPhone-18-Serie profitieren.

Digital Chat Station gilt als zuverlässige Quelle für Leaks aus der Apple- und Halbleiterbranche, auch wenn sich Apples finale Hardwarepläne bis zum geplanten Start Ende 2026 noch ändern könnten.

iPhone 17-Linuep schon mit RAM-Upgrade?

Zuvor steht noch der Launch der iPhone-17-Serie an, die – sofern es keine Engpässe in der Lieferkette gibt – erstmals standardmäßig mit 12 GB RAM in allen Modellen ausgestattet sein soll. Dieser Schritt könnte die Grundlage für die aggressiveren Hardware-Verbesserungen des Jahres 2026 legen.

Das iPhone 17-Lineup wird im Herbst vorgestellt. Neu ist wohl das ultradünne iPhone 17, das neue Käuferschichten erschließen soll.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.