Home Sonstiges Programmhinweis: FC Arsenal vs. PSG im Halbfinale der Champions League

Programmhinweis: FC Arsenal vs. PSG im Halbfinale der Champions League

Verfasst von Patrick Bergmann // 29. April 2025 um 17:39 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Erstmals seit geraumer Zeit haben sowohl Real Madrid als auch Manchester City das Halbfinale der Champions League verpasst und öffnen somit die Tür für Paris Saint German auf den langersehnten Triumph in der Königsklasse. Dafür muss man aber den FC Arsenal ausschalten, den Grundstein will man im heutigen Halbfinale legen.

Die Gunners gegen Paris

Die Hauptstädter aus Frankreich haben seit dem Einstieg von Quatar erhebliche Summen in den Kader gepumpt, allein Neymar kostete seinerzeit 222 Mio. Ablöse, ein Jahr erfolgte die feste Verpflichtung von Kylian Mbappé (kam im gleichen Jahr wie Neymar zu Paris, wurde zunächst aber nur „ausgeliehen), doch es sprang nur einmal eine Finalteilnahme heraus. Neymar, Messi und zuletzt ebenjener Mbappé verließen PSG und seitdem läuft es richtig rund. Vor allem der ehemalige Dortmunder Osmane Dembélé blüht richtig auf.

Doch auch Arsenal ist richtig stark, wenngleich man in der englischen Liga zuletzt etwas abreißen und dem FC Liverpool den Meistertitel überlassen musste. In der Champions League kegelte der Klub aus dem Norden Londons im Viertelfinale die Königlichen aus Madrid aus dem Wettbewerb – inklusive zwei wunderschöner Freistoßtreffer von Declan Rice. Es dürfte also ein spannendes Duell werden, beide Mannschaften wollen erstmals die Champions League gewinnen.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.