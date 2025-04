Home iPhone Vergleich im Video: iPhone 17 Air wird unfassbar dünn

Vergleich im Video: iPhone 17 Air wird unfassbar dünn

Zu kaum einer iPhone-Generation gab es so viele Leaks, Dummys und Renderings wie zur kommenden iPhone 17-Reihe. Weit vor der erwarteten Vorstellung im Herbst können wir uns bereits ein gutes Bild aufgrund durchgesickerter Informationen machen. In einem aktuellen Leak wird deutlich, wie dünn das neue iPhone 17 Air wirklich werden soll.

Zur Erinnerung: Dieses Jahr will Apple das erfolglose iPhone Plus erstmals durch ein besonders dünnes und technisch anspruchsvolles iPhone 17 Air ersetzen. Damit einher gehen Abstriche in der Akkuleistung und dem verbautem Kamera-System. Der Formfaktor dürfte jedoch viele Menschen ansprechen.

Vergleich zum Pro-Modell: Deutlich dünneres iPhone 17 Air

Gerüchten nach wird das iPhone 17 Air mit etwa 5,5 Millimeter das dünnste iPhone seit dem iPhone 6 werden. Zum Vergleich: Aktuelle iPhones tragen rund 2,3 Millimeter mehr auf. Ein YouTuber zeigt nun, wie das iPhone 17 Air in Kombination mit weiteren Informationen aussehen könnte. Im Video wird vor allem der Unterschied zum vermutlich dicker werdenden Pro-iPhone deutlich:

Die gezeigten Dummys sind nach aktuellen Informationen gebaut. Wie gefällt euch das einheitliche neue Design der Rückseiten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

