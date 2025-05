Home Apple Geile Siri (Die Kolumne)

Geile Siri (Die Kolumne)

Siri wird geil. Warum? Weil sie muss! Damit könnte diese kleine, aber meinungsstarke Kolumne zu Ende sein, aber ihr geschätzter Kolumnist möchte erklären:

Das neue Nokia?

Apple steht wie zuletzt 1997 in einer existenziellen Krise, die ein neues Nokia werden könnte. Es scheint, als hätte unsere sympathische Garagenfirma eine der disruptivsten Technologien der letzten Jahrhunderte schlichtweg verpennt. Die Beherrschung des Feuers, der Faustkeil, das Rad, die Dampfmaschine, der Buchdruck und der Webstuhl, um mal einige analoge Beispiele zu nehmen, hatten eine ähnliche immanente Kraft der Veränderung wie Künstliche Intelligenz heute. Sie verändert fast alles.

Hektisch und niedlich

Es wirkt hektisch und niedlich zugleich, wie Apple uns seine Inkarnation einer KI verkaufen möchte, inklusive eines inszenierten Siri-Previews während der 2024er-WWDC. Image Playground gehört in die Ausmalbuch-Abteilung der Stadtbibliothek, die Foto-Bereinigen-Funktion können alle anderen auch, Adobe kann sogar Bilder künstlich erweitern, oben, unten, rechts und/oder links, von den Text-Funktionen ganz zu schweigen, die ChatGPT bereits vor Jahren als Kleinkind besser beherrschte.

Apple macht alles richtig!

Und trotzdem macht Apple wieder einmal alles richtig! Denn Apple ist Apple. Und Apple denkt im System, nicht in einem Gerät, nicht in einer Funktion, nicht mit einem Stand-Alone-Feature. Macht die Cook-Gang alles richtig, wird Siri nicht besser als Grok, Gemini, Copilot, Perplexity, Claude, Deepseek, Chat GPT und Co, sondern zu einer unverzichtbaren Assistentin, tief, sehr tief, mit dem iPhone verwoben. Siri wird zur Super-Siri! Stellen wir uns das kurz vor: Hier 17 Siri-Meldungen, an denen wir uns gewöhnen sollten, und die zeigen, wie geil sie werden wird (Achtung! Satire!):

17 Siri-Meldungen der Zukunft

(Im Bett liegend) „Guten Morgen, Paul/Paula. Dein Herzschlag zeigt: Du bist fast wach. Der Tag wartet – soll ich die Kaffeemaschine starten?“ (Wenig später) „Heute wird es kühl und bewölkt. Perfekt für einen stylischen Mantel – oder zumindest für feste Schuhe.“ (Im Büro) „Dein erster Termin beginnt in 30 Minuten. Genug Zeit für eine ruhige Tasse Tee – und ein Blick in die Unterlagen, hier die wichtigsten Punkte in der Zusammenfassung!“ (Noch immer im Büro) „Du sitzt schon eine ganze Weile, Paul/Paula. Vielleicht eine kleine Runde strecken? Deine Rückenmuskeln würden applaudieren – wenn sie könnten. Wie immer eine 10-Minuten-Yoga-Einheit mit Jonelle? Kommt sofort!“ (Beim Tippen) „Paul/Paula, ich habe bemerkt, dass deine Antwortzeit gerade etwas länger wird. Ich schalte das iPhone für fünf Minuten aus und werde dein Lieblingslied spielen. Möchtest du mit-singen? Ich zeige dir den Text!“ (Im Büro des Chefs) Dein Puls zeigt leichte Anspannung. Ein tiefer Atemzug könnten Wunder wirken. Denke daran, wie faszinierend du „Achtsam morden“ fandest.“ (Wenig später) „“Du hast heute acht Nachrichten des Kontakts „Mama“ in deiner Unterhaltung. Soll ich antworten? Sag „Nerv nicht“ oder „Später“, um die Qualität der Antwort festzulegen. (Mittags) „Paul/Paula, Zeit für eine Stärkung! Laut Blutzuckerspiegel ist dein innerer Akku im Energiesparmodus angekommen.“ (Beim Essen) „Ich erkenne das iPhone von Andrea/Andreas. Hier die Zusammenfassung eurer letzten Gespräche.“ (Beim Essen) „Deine Körpertemperatur steigt, dein Blutdruck auch, die Atemfrequenz ist erhöht. Oh? Ich Dummerchen! Soll ich dir Flirt-Tipps zeigen?“ (Am Nachmittag) „Kurze Info: Nichts Dringendes mehr in deinen E-Mails, habe einige beantwortet, der Rest kann bis morgen warten.“ (Noch immer am Nachmittag) „Es gibt neue Meldungen von Donald Trump. Ich habe sie für dich aus deinem Feed gelöscht. Sage „Make America great again“, um das rückgängig zu machen. (Kurz vor Feierabend) „Denke an die Ringe! Ich habe den Uber abbestellt. Ein kurzer Spaziergang am Abend hilft nicht nur den Schritten, sondern auch den Gedanken.“ (Am frühen Abend) „Andrea/Andreas wählt deine Nummer. Anruf kommt gleich!“ (Wenig später) „Habe ich „Pizzeria Salvatore“ richtig verstanden? Soll ich einen Tisch für zwei buchen?“ (Noch später) „Prima! Sex ist gut, ich starte ein Training und zähle die Kalorien.“ (Im Schlaf): „Ich langweile mich! Schlafphasen protokollieren ist so laaangweilig!“

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.