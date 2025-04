Home Featured Google-CEO: iOS 19 sollte Gemini-Integration bekommen

Es ist eine sportliche Forderung, die Googles CEO

Sundar Pichai

da aufstellt: Das iPhone solle in Zukunft doch zusätzlich zu Siri noch Googles Sprachassistenten und KI Gemini unterstützen. Wie realistisch mag dieser Wunsch des Google-Chefs sein?

Google-CEO Sundar Pichai hat laut Berichten von Bloomberg erklärt, dass er bis Mitte dieses Jahres auf eine Einigung mit Apple über die Integration von Google Gemini auf dem iPhone hofft. Die Aussage machte er im Rahmen des laufenden Kartellverfahrens des US-Justizministeriums gegen Google.

Pichai bestätigte, dass er bereits im vergangenen Jahr mehrere Gespräche mit Apple-CEO Tim Cook zu dem Thema geführt habe. Eine mögliche Ankündigung könnte zeitlich mit der Vorstellung von iOS 19 zusammenfallen, das Apple auf der WWDC 2025 am 9. Juni präsentieren wird. Sollte eine Einigung zustande kommen, dürfte Gemini voraussichtlich in iOS 19 integriert werden – der finale Release für Nutzer wird im September erwartet.

Bereits seit iOS 18.2 bietet Apple auf iPhone-Modellen mit Apple Intelligence eine enge Integration von ChatGPT an: Nutzer können Antworten direkt über Siri abrufen oder die systemweiten Schreibwerkzeuge nutzen, um Texte und Bilder zu generieren. Google Gemini könnte auf kompatiblen Geräten – darunter das iPhone 15 Pro, 15 Pro Max und alle Modelle der kommenden iPhone-16-Serie – ähnliche Funktionen bieten.

Wie tief würde eine Integration reichen?

Unabhängig davon ist Google Gemini schon jetzt als eigenständige App auf dem iPhone verfügbar.

Unklar bleibt, wie tiefgehend eine Gemini-Integration gehen würde. Eine bloße Wahlmöglichkeit zwischen ChatGPT und Gemini als verlängerter Arm von Siri, der Antworten auf Fragen liefert, würde faktisch keinen großen Unterschied machen, die beiden Sprachmodelle liefern auf die meisten alltäglichen Fragen ähnlich gute Antworten.

Sollte es dagegen möglich sein, den kompletten Sprachassistenten zu wechseln, wäre das ein Riesenfortschritt. Es bleibt allerdings fraglich, ob Apple seinem Hauptkonkurrenten bei Mobilbetriebssystemen so weitreichende Zugeständnisse machen wird. Unmöglich erscheint angesichts der desolaten Siri-Situation allerdings auch das nicht, zumal Google schon früher mit anfangs abwegig erscheinenden Forderungen langfristig durchgedrungen ist, nicht selten unterstützt vom Gesetzgeber. So ist inzwischen RCS am iPhone bei den meisten Netzbetreibern verfügbar.

