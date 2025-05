Home Apple BREAKING: Q2-Quartalszahlen sind da – So hat Apple verdient

Umsatz übertrifft Wall Street-Erwartungen, Dienstleistungssparte enttäuscht jedoch. Die Aktie gibt nachbörslich mehr als 2 % nach.

Das Unternehmen steht zuletzt stärker unter Druck, da vor allem das iPhone-Geschäft unter den neuen US-Zöllen leiden könnte. Apple hat am heutigen Abend die Zahlen für das zweite Fiskalquartal 2025 vorgelegt. In Zeiten politischer und wirtschaftlicher Verwerfungen werden Beobachter die Bilanzen großer Tech-Konzerne besonders aufmerksam im Blick behalten. Zuvor hatten bereits Alphabet, Amazon und Meta Quartalszahlen vorgelegt.

Apple steht in besonderem Maße unter Druck: Sein wichtigster Geldbringer, das iPhone, wird nach wie vor überwiegend in China gefertigt, doch seit Donald Trump zur Volksrepublik auf direkten Konfrontationskurs gegangen ist und dreistellige Zölle wechselseitig gelten, ist die Perspektive für ein China-abhängiges Geschäftsmodell so ungewiss wie nie.

So hat Apple verdient

Nachfolgend nun Apples Kennzahlen für das zurückliegende Quartal.

EPS : 1,65 US-Dollar (1,53 Dollar 2024)

: 1,65 US-Dollar (1,53 Dollar 2024) Umsatz : 95,36 Mrd. US-Dollar (90,75 Milliarden Dollar 2024)

: 95,36 Mrd. US-Dollar (90,75 Milliarden Dollar 2024) iPhone-Umsatz : 46,84 Mrd. US-Dollar (45,96 Milliarden Dollar 2024)

: 46,84 Mrd. US-Dollar (45,96 Milliarden Dollar 2024) Mac-Umsatz : 7,95 Mrd. US-Dollar (7,5 Milliarden Dollar 2024)

: 7,95 Mrd. US-Dollar (7,5 Milliarden Dollar 2024) iPad-Umsatz : 6,4 Mrd. US-Dollar (5,6 Milliarden Dollar 2024)

: 6,4 Mrd. US-Dollar (5,6 Milliarden Dollar 2024) Wearables, Home und Accessoires : 7,52 Mrd. US-Dollar (7,9 Milliarden Dollar 2024)

: 7,52 Mrd. US-Dollar (7,9 Milliarden Dollar 2024) Dienstleistungsumsatz : 26,65 Mrd. US-Dollar (23,9 Milliarden Dollar 2024)

: 26,65 Mrd. US-Dollar (23,9 Milliarden Dollar 2024) Bruttomarge: 41,7 % (46,6 % 2024)

Im Anschluss folgt der Conference Call, in dem sich Tim Cook Fragen von Analysten stellen wird. Relevante Aussagen lest ihr wie üblich bei uns im Nachgang.

