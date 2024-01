Home iCloud / Services Apple TV+ sichert sich 14 Nominierungen bei den diesjährigen BAFTA Film Awards

Apple TV+ konnte sich mit seinen Eigenproduktionen bereits mehr als 420 Awards und Auszeichnungen sichern können, demnächst dürften wieder einmal weitere Trophäen dazukommen.

Apple TV+ sichert sich 14 Nominierungen bei den BAFTA Film Awards 2024

Grund für diese Aussage ist die Liste der Nominierungen bei den diesjährigen BAFTA Film Awards, die am 18. Februar 2024 verliehen werden. Als Zugpferd in diesem Jahr fungiert der Film „Killers of the Flower Moon“, der allein gleich neunmal nominiert wurde:

“Killers of the Flower Moon”

Best Film

Best Supporting Actor, Robert De Niro

Best Casting

Best Cinematography

Best Costume Design

Best Editing

Best Make Up & Hair

Best Original Score

Best Production Design

“Napoleon”

Outstanding British Film

Best Costume Design

Best Make Up & Hair

Best Special Visual Effects

“STILL: A Michael J. Fox Movie”

Best Documentary

Der Film von Martin Scorsese und mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle scheint sich angesichts des immensen finanziellen Risikos, Brancheninsidern soll Apple dafür rund 200 Mio. US-Dollar investiert haben, auszuzahlen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

