Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin der zweiten Staffel von „Loot“ an

Der Frühling wird heiß bei Apple TV+, es stehen zahlreiche neue Serien auf dem Programm. Zwischendurch gibt es auch Fortsetzung bereits bestehender Inhalte und damit kommen wir zur Serie „Loot“. Fans dürfen sich zeitnahe auf die zweite Staffel freuen.

Trailer ist nun verfügbar

Bei „Loot“ handelt es sich um eine Serie, die trotz der lustigen Elemente feine Kritik an der Gesellschaft im Umgang mit Frauen übt, die sich beruflich verwirklichen wollen. Das brachte der ersten Staffel auch durch die schauspielerische Leistung von Maya Rudolph eine Menge Zuspruch ein. Die zweite Staffel von „Loot“ setzt ein Jahr nach der öffentlichkeitswirksamen Scheidung von Molly Wells (Rudolph) von dem Tech-Milliardär John Novak (Adam Scott) ein und zeigt, wie sehr sie sich in ihrer Rolle als Leiterin ihrer philanthropischen Organisation, der Wells Foundation, entwickelt. Molly, die sich hauptsächlich auf ihre Wohltätigkeitsarbeit konzentriert, hat allen neuen Beziehungen zu Männern abgeschworen und begibt sich auf eine Wellness-Reise. Molly ist fabelhafter Single, aber nicht besonders unabhängig und hat ihren treuen Assistenten Nicholas (Booster) an ihrer Seite. Er kümmert sich fleißig um jede ihrer Launen … und füttert sie gelegentlich mit einem Grünkohl-Smoothie, der mit Gin versetzt ist. Der nun verfügbare Trailer gibt Euch einen weiteren Vorgeschmack:

Die Serie „Loot“ wurde von Alan Yang und Matt Hubbard erstellt, geschrieben und produziert. Maya Rudolph übernimmt nicht nur die Hauptrolle, sie ist auch als ausführende Produzentin beteiligt.

Anfang April geht es los

Die zweite Staffel startet dabei recht zeitnahe Anfang April. Konkret ist der 03. April 2024 vorgesehen, dann lassen sich die beiden ersten Episoden streamen. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

