Apple Pencil 3: Gerüchte um neuen Stift wiederbelebt

Der Apple Pencil muss schon lange ohne ein Upgrade auskommen, daher häufen sich auch regelmäßig Gerüchte um einen neuen Stift. Die erhielten nun neues Futter durch einen Leaker, der in der Vergangenheit schon höfters bei kommenden Produkten von Apple richtig lag.

Apple könnte in nächster Zeit einen neuen Apple Pencil auf den Markt bringen. Das zumindest nimmt der Leaker Instant Digital an, der von der Seite MacRumors zitiert wird. Er hatte in chinesischen sozialen Medien davon gesprochen, dass Apple möglicherweise kurz vor der Vorstellung eines neuen Apple Pencils sehen könnte.

Ein grundlegend neuer Stift wäre überfällig

Der Apple Pencil muss schon ziemlich lange ohne Aktualisierung auskommen. Der Apple Pencil 2 wurde im Jahr 2018 vorgestellt, seitdem hat es in diesem Bereich seitens Apple keine nennenswerten Neuerungen gegeben. Im letzten Jahr war zwar ein neuer Stift vorgestellt worden, der trägt aber nicht wesentlich dazu bei, das Portfolio aufzuwerten, im Gegenteil führt er eher zu Konfusion beim Kunden, wie unser Kolumnist hierzu feststellte. Der aktuellste Stift ist recht günstig und verfügt über USB-C.

Immer wieder hatte es auch um einen spekulativen Apple Pencil mit austauschbaren Spitzen Gerüchte gegeben. Etwas realistischer ist indes die Annahme, der nächste Apple Pencil könnte eine Anbindung an das Wo ist-Netzwerk erhalten. Ob diese über die UWB-Technologie realisiert wird, ist nicht klar. Zuletzt hatte Apple das PencilKit aktualisiert. Es ist allerdings nicht ersichtlich, welcher Art die vorgenommenen Änderungen sind und inwieweit sie sich für Entwickler auswirken.

