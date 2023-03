Home Apfelplausch Apple Music Classical in unserem Test | Kleines 3D Touch-Comeback? | WWDC-Gerüchte – Apfelplausch 285

Apple Music Classical in unserem Test | Kleines 3D Touch-Comeback? | WWDC-Gerüchte – Apfelplausch 285

Apple hat einen neuen Dienst gestartet – nun, ein ganz neuer Dienst ist es nicht so ganz, trotzdem eine erwähnenswerte Neuerung. Wir haben die ersten Eindrücke von Apple Music Classical für alle, die es noch nicht selbst ausprobieren konnten, aber neugierig sind. Willkommen zum Apfelplausch 285.

Allerdings, wie stets im Apfelplausch, beginnen wir mit ein wenig Post von euch, die uns auch heute wieder in eine angeregte kleine Debatte verstrickt, bevor wir zu unseren Themen kommen.

00:00:00: Intro und Gelaber

00:46:20: Sponsor NordVPN: 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie als Apfelplausch-Hörer

00:49:30: WWDC-Einladungen: Gerüchte und das erwarten wir

Unser Sponsor: NORDVPN

Ihr sucht nach einem neuen VPN-Abo? Dann bekommt ihr mit dem exklusiven Apfelplausch-Link ein Geschenkt und könnt 30 Tage gratis testen, mit der Geld-Zurück-Garantie. Den Preis inklusive Geschenk gibt es so auf der Homepage nicht und wir danken NordVPN für den exklusiven Deal.

Wieso? NordVPN ist dank des Darknet-Scanners, der PwC geprüften No-Log-Policy, 24/7-Support, den schnellsten Servern der Welt laut AV-Test und der modernen App für iOS, macOS und iPadOS der Marktführer!

→ NordVPN holen: 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie als Apfelplausch-Hörer

Apple Music Classical: Einige erste Eindrücke

Nun geht es einigen von euch vielleicht wie mir, mit klassischer Musik kann ich nicht ganz so viel anfangen, andere aber schon, so auch Lukas. Für alle, die sich fragen, wie Apple Music Classical so ist, aber noch nicht die Zeit hatten, einen Blick hinein zu werfen, haben wir nun ein paar Eindrücke für euch.

iPhone 15: Spannende 3D Touch-Gerüchte und mehr

Nein, das 3D Touch, wie wir es kennen, kommt nicht zurück, aber etwas ähnliches, zumindest in den neuen, haptischen Seitentasten. Wir sprechen darüber und sind gespannt. Interessant wird es auch sein, ob Apple den physischen SIM-Slot nun auch in weiteren Ländern aus dem iPhone streicht, wie zuletzt vermutet wurde.

Immer die Last mit der Brille

Apple muss es wirklich schwer haben mit seiner ersten VR-Brille: Die eigenen Mitarbeiter nicht begeistert, die Einführung wieder und immer wieder verzögert und dann auch noch mit schlechten Verkaufsaussichten konfrontiert. Würden wir uns die Brille denn kaufen, für 3.000 Dollar respektive 4.000 Euro? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht…

iOS 17 könnte doch spannend werden

Das ist dafür mal wieder eine schönere Aussicht: Apple soll iOS 17 doch mit etwas mehr neuen Features planen, darunter auch welche, die sich Nutzer schon lange wünschen – man kann es nur hoffen.

Diabetiker hängen weiter an der Nadel

Die Apple Watch wird so bald nicht den Blutzucker messen, das ist schade. Wir sprechen darüber, wieso Apple nicht kleinere Lösungen auf dem Weg in Betracht zieht – oder tut man das am Ende vielleicht sogar?

Damit darf ich euch wie immer viel Spaß beim Hören wünschen.

