Home Betriebssystem Viele oft gewünschte Funktionen: iOS 17 doch mehr als ein Bugfix-Update?

Viele oft gewünschte Funktionen: iOS 17 doch mehr als ein Bugfix-Update?

iOS 17 wird vielleicht doch etwas spannender als erwartet. Das nächste größere Update soll sich nicht nur rein auf die Produktpflege konzentrieren, sondern auch einige neue Features mitbringen, die Nutzer schon lange forderten, heißt es.

Apple wird mit dem Update auf iOS 17 wohl doch nicht nur Fehler beheben und die Performance verbessern, das war die frühere Annahme von Beobachtern. Mark Gurman von Bloomberg ging vor einer Weile davon aus, dass Apple die Arbeit an iOS 17 zurückgestellt habe, um sich vor allem um die Apple-Brille zu kümmern, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Nun differenziert er seine Ausführungen zu diesem Thema.

In der neuesten Ausgabe seines am Wochenende erscheinenden Newsletters schreibt er, Apple werde in iOS 17 noch ein bisschen mehr tun, als nur Probleme zu beheben.

iOS 17 soll viele stark gefragte Funktionen erhalten

Tatsächlich soll das nächste große Update für Apples mobiles Betriebssystem, das bei Apple unter dem internen Namen „Dawn“ entwickelt wird, einige „schöne neue Funktionen“ mit sich bringen.

Es werden Features eingeführt, die Nutzer schon seit Jahren wünschten, so Gurman weiter, sehr bedauerlich allerdings, dass er nicht auf die konkreteren Details zu diesen kommenden Features einging. iOS 17 wird im Juni im Rahmen der WWDC 2023 vorgestellt und im Anschluss an die registrierten Entwickler in einer ersten Beta verteilt. Im Herbst folgt dann das Update für alle Nutzer.

Welche neuen Features stehen bei euch ganz oben auf der Liste? Teilt eure Meinung gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!