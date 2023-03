Home iPhone Nur noch eSIM? iPhone 15 soll physische SIM in weiteren Ländern streichen

Das iPhone 15 könnte auch in weiteren Ländern ohne physischen SIM-Kartenschacht erscheinen. In den USA hat Apple den Slot im iPhone 14-Lineup bereits gestrichen. Nun sollen auch andere Länder an der Reihe sein.

Apple hält seit einiger Zeit erkennbar nicht mehr viel von physischen SIM-Karten. Erstmals in einem modernen Smartphone war im iPhone 14 in den USA kein physischer SIM-Slot mehr verfügbar. Schon zuvor war über die weitgehende Abschaffung der physischen SIM im iPhone spekuliert worden, Apfelpage.de berichtete. Apple soll nun diese Eigenschaft auf weitere Märkte ausweiten. Wie aus Berichten französischer Medien hervorgeht, die sich auf anonyme Branchenquellen stützen, plane Apple zumindest in Frankreich, das iPhone 15 ebenfalls nur noch als eSIM-Variante einzuführen. Ob das zutrifft und wenn ja, ob Apple dies auch für andere europäische Märkte plant, ist aktuell noch nicht absehbar.

Wird die physische SIM endgültig abgeschafft?

Handys ohne SIM sind nicht gänzlich neu. In den USA gab es vor Jahren schon Mobilfunknetze, die ebenfalls ohne eine SIM-Karte auskamen, hier wurde allerdings ein gänzlich anderer Authentifizierungsmechanismus genutzt. Die nun favorisierte Variante schafft nicht die SIM als technische Plattform ab, sondern nur ihre physische Repräsentanz. Die SIM wird als digitales Profil auf die Geräte geladen.

Vor- und Nachteile

Die eSIM bietet Vorteile, birgt aber auch Probleme. Positiv ist, dass Nutzer sich auch ohne Zugang zu Mobilfunk-Verkaufsstellen neue SIM-Profile laden und somit online gehen können. Auch fällt das Hantieren mit den pummeligen Karten weg.

Problematisch kann die fehlende Verfügbarkeit von eSIM-Tarifen sein. Die Durchdringung im Tarifportfolio ist regional sehr unterschiedlich. Außerdem erlangt der Netzbetreiber über die eSIM einen deutlich stärkeren Einfluss auf den Kunden. Die Provider können Verträge unter Umgehung aller Zwischenhändler vermarkten und dabei die Konditionen, etwa für einen Profilwechsel, restriktiver gestalten. Ein grauer Markt umregulierter SIMs wird so ebenfalls weitgehend unterbunden, man darf sich fragen, ob das eine wünschenswerte Entwicklung ist.

